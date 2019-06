Scontrino elettronico | al via l’1 luglio Cosa cambia per commercianti e clienti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Addio al vecchio. Dal primo, a 36 anni dalla sua introduzione, la ricevuta cartacea andrà in pensione per essere sostituita da un documento. Si tratta di unmento epocale che riguarderà nell’immediato 200mila esercenti con un giro d’affari superiore ai 400mila euro per inglobare l’intera platea (2 milioni di attività) entro fine anno. Ma chesignifica esattamente per? Per gli esercenti lodigitale apre un canale diretto con l’Agenzia delle entrate dove saranno automaticamente trasferiti dati relativi a tutte le transazioni effettuate. L’operazione non sarà però senza costi: gli esercenti dovranno infatti sostituire o “aggiornare” i registratori di cassa investendo fra gli 800 e i mille euro. In compenso otterranno un credito d’imposta del 50 per cento entro la soglia massima di ...

