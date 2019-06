Quello che ogni genitore dovrebbe sapere sulla morte per annegamento

Lillio sull'intimità con Francesca : 'Al GF mostrato solo Quello che si poteva vedere' : Il Grande Fratello 16 è terminato da poco, ma ancora i concorrenti continuano a far parlare di sé. Tra i protagonisti più discussi di questa stagione del reality ci sono sicuramente Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. La figlia di Cristiano è entrata nella casa da fidanzata con Giorgio, ma quest'ultimo l'ha tradita mentre lei si trovava all'interno del gioco. Il bel modello ha invece sempre mostrato interesse per la ragazza, ma lei non ha mai ...

Nba Draft 2019/ Quello che non sapete su Zion Williamson - prima scelta e predestinato : Nba Draft 2019, la diretta: Williamson, Morant e Barrett le prime tre scelte rispettivamente dei Pels, dei Grizzlies e di New York

Solstizio d’Estate 2019 - scocca l’ora “x” : tutto Quello che c’è da sapere tra scienza - leggende e curiosità : La primavera astronomica volge al termine, la bella stagione è alle porte: il Solstizio d’Estate 2019 cade infatti il 21 giugno alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC). E’ un evento di particolare importanza sin dall’antichità, che segna il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero nord e quello più corto per l’emisfero australe (Solstizio d’inverno). Una situazione che si inverte il 21 dicembre. Il Solstizio ha qualcosa di magico, di ...

Queen - May parla di Adam Lambert : 'Può fare tutto Quello che faceva Mercury - anche di più' : Sono parole destinate a far scatenare i fan quelle pronunciate recentemente in un'intervista da Brian May: il chitarrista dei Queen infatti, in vista del prossimo tour, ha speso enormi parole di elogio verso l'attuale cantante della band inglese, Adam Lambert, arrivando a fare quel paragone che sicuramente molti fan non vogliono che sia fatto, quello col leggendario frontman della band Freddie Mercury. Adam Lambert e Freddie Mercury Il posto che ...

Chernobyl - il nucleare pericoloso è sempre Quello degli altri : “Qual è il prezzo delle bugie? Non che le confondiamo con la verità. Il vero pericolo è che abbiamo ascoltato tante di quelle bugie da non riconoscere più la verità“. Sono le prime parole di Chernobyl, la miniserie televisiva prodotta da Hbo (e in onda in Italia su Sky Atlantic) per raccontare il più grave incidente nucleare della storia, l’esplosione del reattore numero quattro dell’impianto di Chernobyl, nell’ex Unione sovietica. ...

Basket - Ettore Messina : “Non rivoluzioneremo la squadra. Porto Quello che ho imparato a San Antonio” : Arrivato oggi il momento tanto atteso dai tifosi dell’Olimpia Milano: è stato presentato Ettore Messina, ex allenatore della Nazionale italiana di Basket, che dalla prossima stagione sarà sulla panchina della compagine meneghina. Dopo la lunga esperienza Oltreoceano, in NBA, da assistente di Gregg Popovich a San Antonio, il 59enne nativo di Catania prende il ruolo di presidente e head coach. “Ho lavorato con Popovich, il più bravo di ...

Tutto Quello che devi sapere su Harry Potter : Wizard Unite : (Foto: Niantic) Dopo una lunga attesa è finalmente pronto a debuttare Harry Potter: Wizards Unite che riprenderà dinamiche e fondamenta molto simili a quelle di Pokémon Go. L’appuntamento globale, Italia compresa, è per il prossimo venerdì 21 giugno. D’altra parte, anche questo titolo è prodotto da Niantic e sfrutta la realtà aumentata per trasformare l’intero mondo reale in un universo da esplorare e col quale interagire con ...

Mbappé : “Io in MLS? Non si può mai sapere Quello che succede…” : Ha ancora 20 anni, ma già da qualche stagione fa parlare di sé. E non certo in maniera marginale, anzi. Kylian Mbappé, in prospettiva, si può definire attualmente tra i più forti al mondo. Ha già vinto tutto in Ligue 1 ed è campione del mondo con la sua Francia. L’obiettivo, sicuramente, è continuare a fare la voce grossa in Europa, nel calcio che conta. Per uscire fuori dal continente, ce ne vuole. Il talento del PSG non chiude le ...

Outriders : gli sviluppatori spiegano in un video Quello che dobbiamo sapere sullo shooter sci-fi : Outriders, uno sparatutto sci-fi sviluppato da People Can Fly, studio di Varsavia, è stata una delle più grandi sorprese uscite dall'E3 la scorsa settimana. Dopo il reveal dell'interessante shooter, lo sviluppatore ha deciso di pubblicare un breve video che riassume tutto ciò che è stato annunciato finora, riporta VG247.com.In Outriders, creerete il vostro personaggio e seguirete un misterioso segnale attraverso un pianeta in cui la ...

La verità su Quello che indossiamo : «The Fashion Experience» di Mani Tese«The Fashion Experience» di Mani Tese«The Fashion Experience» di Mani TeseChe mondo si nasconde dietro agli indumenti che indossiamo tutti i giorni? La risposta la dà la ong Mani Tese, che, dal 21 al 30 giugno a Milano, presenta The Fashion Experience, per capire meglio e più da vicino che cosa c’è dietro un paio di jeans e una maglietta: «L’obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza sui rischi ...

Addio Totti alla Roma - il Codacons distrugge l’ex capitano : “non lo rimpiangeremo per Quello che ha fatto” : L’Associazione di Consumatori ha espresso il proprio parere sull’Addio di Totti alla Roma, sottolineando di non rimpiangerlo per ciò che ha fatto in carriera L’Addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso il mondo del calcio, sorpreso dalle parole dure e forti dell’ex capitano giallorosso nel corso di una conferenza stampa. AFP/LaPresse Se molti hanno accusato il club di Pallotta di aver abbandonato la propria ...

Copa America : ecco Quello che c’è da sapere e dove vederla : La Copa America è appena iniziata, e ha già regalato svariate conferme, oltre alla sorprendente disfatta dell’argentina. Come sempre accade, si parla di una competizione che magari non avrà il fascino del mondiale, ma che sa come allietare i veri appassionati. Il calcio sudAmericano, difatti, è lontano anni luce dalle tattiche europee, e spesso e volentieri regala divertimento, spettacolo e ovviamente gol a profusione. Per questo motivo, oggi ...

Archie - tutto Quello che c'è da sapere sul battesimo (senza la regina) : La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica) Royal baby britannici: è tempo di ...

Game of Thrones spin off : tutto Quello che sappiamo su Bloodmoon : Game of Thrones, tutto ciò che si sa sullo spin-off della serie I fan di Game of Thrones sono stati costretti a dire addio alle vicende legate al famoso Trono lo scorso 19 maggio, con l'ultima puntata dell'ottava stagione. Sono davvero tanti coloro che non sono riusciti ad accettare la fine della tanto amata serie