Spazio | il satellite T-16 di Airbus è stato lanciato con successo da Ariane 5 GALLERY

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ilper le telecomunicazioni T-16 realizzato daconda Kourou, nella Guyana francese, tramite ilre5. T-16 è basato sulla piattaforma geostazionaria Eurostar E3000 di, estremamente affidabile, ed è il 50°di questo tipo a essere. Fornirà una capacità satellitare ad alta potenza per i servizi di trasmissione televisiva ad alta disponibilità, incluso il superamento dell’effetto “rain fade”. Una volta separato dalre, ilEurostar E3000 utilizzerà il proprio sistema di propulsione chimica per raggiungere l’orbita geostazionaria, cosa che richiederà circa una settimana. Il T-16 fornirà servizi di trasmissione ad alta potenza in bande Ku, Ka e Reverse. Grazie alla sua flessibilità, ilpuò essere utilizzato su cinque diversi slot orbitali (da 99° Ovest a 119° Ovest) e coprirà ...

andreabettini : Il #solstizio visto dallo spazio: immagine del satellite Meteosat scattata alle 6 ora italiana e perfetta per i lib… - stelf78 : RT @andreabettini: Il #solstizio visto dallo spazio: immagine del satellite Meteosat scattata alle 6 ora italiana e perfetta per i libri di… - Michele_Gerace : RT @andreabettini: Il #solstizio visto dallo spazio: immagine del satellite Meteosat scattata alle 6 ora italiana e perfetta per i libri di… -