Spaghetti alla nerano

(Di venerdì 21 giugno 2019)Ingredienti 350 gr di4 di zucchine 250 gr di provolone 1 spicchio di aglio olio di oliva sale pepe burro Preparazione Mondate le zucchine e tagliatele a rondelle abbastanza sottili. Friggetele un po’ per volta in abbondante olio di oliva caldo.Man mano che si dorano, scolatele con una schiumarola, e mettetele in una ciotola alternando gli strati delle diverse “fritte” con dei fiocchetti di burro. Una volta pronte le zucchine, grattugiate grossolanamente il provolone.Fate dorare uno spicchio d’aglio con un po’ d’olio in un’ampia padella antiaderente, quindi eliminate l’aglio e aggiungete la pasta, scolata ben al dente (conservate un paio di mestoli dell’acqua di cottura), e le zucchine.Fate insaporire per un paio di minuti, quindi aggiungete il formaggio.Aggiungete un po’ di ...

