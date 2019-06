eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Purtroppo quando sta per essere pubblicato un nuovo titolo AAA, sono in molti a chiedersi se gli sviluppatori intendono abbracciare la tanto contestata politica della monetizzazione (DLC o loot box). Fortunatamenteha messo le mani avanti ed ha annunciato che il suononsistemi del genere.Come riporta Gamingbolt, durante una recente intervista il director del gioco Christopher Smith ha dichiarato di odiare la politica delle, per questo motivononnulla del genere al suo interno:"Odio le, posso dirvi che ogni nuovo tracciato post-lancio sarà disponibile per tutti, ed ecco un buon motivo per voler comprare un nuovo DLC. Il nuovo DLC introduce nuove carriere e nuove macchine, quindi un sacco di contenuti da giocare. Tuttavia se io te siamo amici e stiamo giocando ma tu non hai il DLC, puoi comunque accedere alle nuove gare. ...

Eurogamer_it : Codemasters conferma che il suo #GRID non avrà le microtransazioni -