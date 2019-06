Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 21-06-2019

lanotiziasportiva

(Di venerdì 21 giugno 2019) Asta tra City e United per Maguire. Citizens che a breve ufficializzeranno due nuovi arrivi. Ledei principali club europei.Manca solo l’ufficialità e Manchester City annuncerà l’accordo con Asier Riesgo. Il portiere, classe 1983, si è svincolato dall’Eibar e firmerà per una stagione. Anche per Rodrigo la situazione è la stessa. Il centrocampista classe 1996, di proprietà dell’Atletico Madrid ha rifiutato il trasferimento al Bayern Monaco per trasferirsi in Premier League. Il City pagherà la clausola da 70 milioni di euro.City e Manchester United cercano un difensore centrale di altissimo livello e hanno mostrato forti attenzioni per Harry Maguire. Secondo il Daily Mirror, per il Nazionale inglese e del Leicester, sarebbero disposte a sborsare 80 milioni di euro. L’Everton vuole esercitare il rinnovo del prestito di Kurt Zouma, difensore di ...

