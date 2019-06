VIDEO – James Rodriguez protagonista in Copa America

VIDEO – James Rodriguez scatenato fa un tunnel a Messi : James Rodriguez conquista punti, se mai fosse stato necessario. Nella prestazione di ieri della Nazionale colombiana contro l’Argentina il centrocampista del Real Madrid si è reso protagonista di una giocata tecnica davvero fantastica superando in facilità Leo Messi con un tunnel. Il Napoli continua intanto la sua trattativa, nonostante l’intromissione della Juventus, per portarlo alla corte di Ancelotti che, conoscendo il ragazzo, ...

VIDEO – Assist James Rodriguez - non è la play station : Nella gara di esordio per l’Argentina e la Colombia, i “cafeteros” si sono imoposti sulla squadra di Leo Messi per 2-0. Il primo gol parte da un lancio di James Rodriguez, un cambio di gioco dall’altra parte del campo al millimetro, il VIDEO dell’Assist di James: Ti potrebbe interessare anche: Argentina-Colombia, gli highlights del match – VIDEO Italia-Polonia, streaming e tv: dove vedere ...

AVATAR - ITALIA 1/ Streaming VIDEO del film di James Cameron - 28 maggio 2019 - : Questa sera, martedì 28 maggio, su ITALIA 1 va in onda il film 'AVATAR', diretto dal regista James Cameron. Nel cast Sam Worthington e Zoe Saldana.

VIDEO Niki Lauda - la sua rivalità con James Hunt celebrata dal film “Rush” : Il Mondiale 1976 di Formula Uno ha vissuto talmente tante storie incredibili al suo interno che non poteva che venire trasportato in un film. Il duello tra Niki Lauda, professionista serio e calcolatore come un computer, e James Hunt, pilota britannico che definire “Guascone” è fargli un complimento, come se fossero il bianco contro il nero. Il giorno e la notte. Come se non bastasse, si è aggiunto il terribile incidente del ...