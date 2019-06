Nada Ovcina | moglie Gianni Nazzaro Ai domiciliari per furto | ' È un fraintendimento'

ilsussidiario

(Di giovedì 20 giugno 2019), ladi, dice la sua suldel quale è stata accusata e per il quale si trova ai: 'È un equivoco!'

gia___p : RT @BlitzQuotidiano: Gianni Nazzaro, la moglie Nada Ovcina arrestata per furto all’Autogrill - raffaellamucci1 : RT @BlitzQuotidiano: Gianni Nazzaro, la moglie Nada Ovcina arrestata per furto all’Autogrill - BlitzQuotidiano : Gianni Nazzaro, la moglie Nada Ovcina arrestata per furto all’Autogrill -