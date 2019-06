Marco Carta risponde alle accuse del Gay Pride di Modena e l' organizzatore replica

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019)ha chiesto davvero 8mila euro per partecipare al Gaydi? Sì, secondo l'. No, per il cantante. "Quando è uscito il primo articolo ho pensato fosse una fake news, stavo per fare un tweet ma prima ho voluto chiamato il mio manager. Ancor prima che ilchiedesse la mia collaborazione, avevo preso accordi con Morena Rampolla per ildi Matera in maniera gratuita. Il mio manager mi ha riferito che effettivamente quelli diavevano parlato con un promoter: dietro gli artisti ci sono dei meccanismi giganteschi. Il promoter, in quanto totalmente esterno a questo tipo di meccanismi, non ha la stessa sensibilità di noi artisti. Non avendo questo tipo di sensibilità, l'ha vista come un'opportunità di lavoro. Io spesso conosco solo lo step successivo della trattativa, quando la data è chiusa", ha specificato.Quindi ha ...

trash_italiano : Marco Carta fa uscire il suo libro con un capitolo intitolato 'Il Furto' ?? - stanzaselvaggia : La polizia municipale di Cagliari ha chiesto 7500 al SardegnaPride. Come Marco Carta. - Agenzia_Ansa : 'Sono tranquillo, anzi non vedo l'ora', così #MarcoCarta torna a parlare del suo arresto (non convalidato) per un f… -