Bologna | la denuncia di due sorelle con disabilità | “Negato imbarco in aereo due volte in

(Di giovedì 20 giugno 2019) Erano state selezionate per frequentare una Summer School di una settimana in Irlanda, il cui tema era “Legge e”. Ma non sono potute neanche arrivare al convegno perché non è stato loro permesso di partire anche se hanno seguito, come fanno sempre, tutte le indicazioni al momento della prenotazione del volo. E’ quanto accaduto sabato 15 giugno alle dueElena e Maria Chiara Paolini, attiviste per i diritti delle persone con. Le duehanno creato un movimento chiamato “Liberi di fare” per accendere i riflettori sul tema dell’assistenza personale dei disabili, chiedendo alle istituzioni, tra le varie cose, maggiori risorse da destinare al Fondo per la non autosufficienza. Per spostarsi usano carrozzine elettriche e dovevano viaggiare daa Dublino con Aer Lingus. Ma per duein 48 ore le è stato impedito di viaggiare come tutti ...

eziomauro : Rep Tv Modena, la denuncia: sindacalista aggredito dalla polizia - ahp68 : RT @rep_bologna: Bologna, la denuncia di due ragazze disabili: 'L'aeroporto ci ha lasciate a terra'. La replica: 'Accuse infondate' [news a… - billybobatorton : RT @cittadelcapo: “Non ci hanno fatto volare perché disabili”. La denuncia di due sorelle bloccate all’aeroporto di Bologna -