Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019 ln 6 mln per l’Under 21 27 3% | Non è la D’Urso

(Di giovedì 20 giugno 2019) Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri,19, su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Polonia ha conquistato 6.002.000 spettatori pari al 27.3% di share (pre e post partita nel complesso: 3.412.000 – 16.9%). Su Canale 5 Live - Non è la– in onda dalle 21.46 all’1.26 – ha raccolto davanti al video 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share (presentazione di 31 minuti: 2.561.000 – 11.6% – Buonanotte di 8 minuti: 844.000 – 20.3%). Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Tutti Pazzi per l’Oro ha intrattenuto 1.004.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.692.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% (presentazione di 19 minuti: 1.655.000 – 7.5%). Su Rete4 Forrest Gump totalizza un a.m. di 948.000 ...

