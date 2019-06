Nunzia De Girolamo | a rischio la conduzione di Linea Verde?

Nunzia De Girolamo dopo Ballando con le stelle : “Ho fatto una pazzia” : Ballando con le stelle, Nunzia De Girolamo si racconta: “Una pazzia? L’ho già fatta!” Si è raccontata con una breve intervista pubblicata nella sezione ‘Vip e animali’, sulle pagine di NuovoTv Nunzia De Girolamo, reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha danzato in coppia con Raimondo Todaro. Nell’intervista in questione, l’ormai ex concorrente dello show del sabato sera di Rai1 ...

Nunzia DE GIROLAMO/ 'I like agli haters? Ecco perché li ho messi' : NUNZIA De GIROLAMO si racconta davanti alla cassettiera di Vieni da me svelando come è nata la storia con il marito Francesco Boccia.

Vieni da Me - Nunzia De Girolamo ai ferri corti con Fabio Canino : 'Non mi ha salutata' : Terminata l'esperienza di Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo è stata ospite a Vieni da Me. Nel salotto di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l'ex deputata forzista si è prestata al gioco della cassettiera: in ogni cassetto, era presente un ricordo legato alla sua vita. La De Girolamo si è raccontata a 360 gradi: dal rapporto con la giuria del dance-show condotto da Milly Carlucci, al matrimonio con Francesco Boccia. Durante il percorso a ...

Nunzia De Girolamo si svela : la storia con il marito e i like agli haters : Nunzia De Girolamo a Vieni da me: come è nata la storia d’amore con il marito Francesco Boccia Terminata l’avventura a Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo si è raccontata a Vieni da me, il programma di Rai Uno di Caterina Balivo. L’ex parlamentare ha parlato a lungo della sua vita privata e dei […] L'articolo Nunzia De Girolamo si svela: la storia con il marito e i like agli haters proviene da Gossip e Tv.

Nunzia De Girolamo a Vieni da me. Todaro : “La giuria la disprezzava” : Vieni da me, Raimondo Todaro rivela: “La giuria di Ballando con le stelle disprezzava Nunzia De Girolamo” Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera”, una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ovvero Nunzia De Girolamo. Tra ricordi, emozioni e risate, si è poi aggiunto anche il suo maestro di ballo, Raimondo Todaro che ha rivelato: “Disprezzavano ...

Ballando con le Stelle 2019 - televoto : Lasse Matberg mai primo. Exploit di Nunzia De Girolamo - Suor Cristina parte bene poi cala. Flop Arcuri e Razzi : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro La quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle è terminata sabato scorso con la vittoria di Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Il militare norvegese, a sorpresa, è riuscito a battere tutti i suoi avversari, nel corso di una finalissima dove l’epilogo è stato incerto fino all’ultimo minuto. Analizzando nei dettagli i risultati del televoto, è possibile notare che Lasse e Sara, partiti un ...

Ballando con le stelle - "vendetta" di Nunzia De Girolamo contro la giuria : il documento che spiega molte cose : Terminato Ballando con le stelle, che la ha vista classificata al quinto posto con Raimondo Todaro, Nunzia De Girolamo si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Non ce l'ha ovviamente con Milly Carlucci, la conduttrice del programma di Rai 1. Semmai, tra le righe, ce l'ha con la giuria, con cui spes

Io ti querelo! Fabio Canino a Nunzia De Girolamo : Scontro durissimo tra il giurato Fabio Canino e la concorrente Nunzia De Girolamo che ieri sera hanno regolato in diretta i conti in sospeso durante l'ultima puntata dell'edizione 2019 di "Ballando con le Stelle", lanciandosi accuse al vetriolo e minacciando querele. Durante tutte le puntate del dancing show di Rai1 l’ex deputata di Forza Italia ha discusso più volte con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, da ...

Ballando con le Stelle - duro scontro tra Fabio Canino e Nunzia De Girolamo : ‘Ti querelo’ : Venerdì 31 maggio su Rai1 è stata trasmessa la finale di Ballando con le Stelle. La coppia formata da Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo per l'ennesima volta è finita nel mirino della giuria. In questa edizione del programma, quella formata dalla ex deputata e dal ballerino siciliano, è stata la coppia forse più chiacchierata. Tuttavia la concorrente ed il suo maestro, grazie all'aiuto del televoto è riuscita ad arrivare fino in fondo. Quello ...

Ballando con le stelle - Nunzia De Girolamo rischia una querela : l'accusa shock di Fabio Canino : Nunzia De Girolamo non ha preso bene la sconfitta a Ballando con le stelle, ma quello che più l'ha infastidita sono state le dichiarazioni di Fabio Canino. L'attore ha accusato pesantemente l'ex deputata di Forza Italia: "Ho visto che ti sei divertita. L'ho visto dai tuoi "like" alle persone che ci

Fabio Canino e Nunzia De Girolamo - la lite degenera : “Ti querelo” : Fabio Canino chiede spiegazioni sui like di Nunzia De Girolamo Finale di fuoco a Ballando con le Stelle 2019. Durante l’ultima puntata è scoppiata la lite tra il giurato Fabio Canino e la concorrente Nunzia De Girolamo. Scontro degenerato con una minaccia di querela da parte dell’attore, conduttore e scrittore nei confronti dell’allieva di Raimondo […] L'articolo Fabio Canino e Nunzia De Girolamo, la lite degenera: ...

Nunzia De Girolamo contro la giuria. Fabio Canino : “Ti querelo!” : Ballando con le stelle, finale. Fabio Canino litiga con Nunzia De Girolamo: “Ti querelo” Non è mancata neppure nell’ultima puntata di Ballando con le stelle una furiosa discussione tra la coppia Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro e la giuria, in particolar modo, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. I due hanno infatti accusato Nunzia De Girolamo di mettere like sui social a tanti commenti offensivi… e la situazione è ...

Ballando con le stelle - chi sarà il vincitore? Nunzia De Girolamo lite con Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli : [live_placement] Venerdì 31 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai1, si gioca l’ultima sfida di "Ballando con le stelle", il dance show che ha appassionato milioni di spettatori per oltre due mesi. Un ospite speciale salirà sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico. Un ballerino straordinario, ma soprattutto un uomo che ha fatto della sua disabilità una sfida, Ivan Cottini un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della ...

Vincitore Ballando con le stelle 2019 - chi è?/ Quota Nunzia De Girolamo raddoppiata : Chi sarà il Vincitore di Ballando con le stelle 2019? Ettore Bassi il favorito della vittoria secondo i bookmakers: Nunzia De Girolamo, raddoppia la Quota.