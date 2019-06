MINIBOT | TRIA A SALVINI | ' NON SERVONO' Brunetta vs Borghi | ' Senza rispetto'

Da Tria no tombale ai MINIBOT : “Quello che posso dire è che nessuno nel governo pensa che dobbiamo uscire dall’Eurozona. Questo è sicuro”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, risponde, intervistato dal Financial Times, a chi gli chiede se il piano per introdurre i Minibot sia un modo per uscire dall’euro. “Non lo so - dice Tria, riferendosi a questa ipotesi - Spero che questo non sia vero. Io non la penso ...

Un fogliante Tria calpesta (ancora) i MINIBOT : Si alza il livello dello scontro con l’Europa e all’interno del governo. Con il M5s ormai sparito dai radar dell’iniziativa politica e completamente appiattito sulle posizioni di Matteo Salvini, almeno fino a quando Luigi Di Maio non avrà la certezza che non si tornerà a votare, tocca a Giovanni Tri

Tria accerchiato sui MINIBOT ribadisce : "Non saranno introdotti" : “Non Abbiamo bisogno dei minibot per il semplice motivo che il debito della pubblica amministrazione verso le imprese è ormai poco più che fisiologico, ormai si paga nei tempi previsti dalla legge e mi augurerei che il settore privato pagasse negli stessi termini in cui paga lo stato”. Lo ha ribadito ai giornalisti il ministro dell’Economia Giovanni Tria ribattendo alle dichiarazioni del vicepremier ...

Tria : "MINIBOT pericolosi e illegali". Mattarella : "Stabilità dei conti è essenziale" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi è a Londra per l'Euromoney conference e, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, ha parlato nuovamente dei minibot tanto desiderati dall'anima leghista del governo Conte e invece osteggiati dallo stesso titolare del MEF. Tria ha detto nel corso del suo intervento all'evento londinese che i minibot sono uno strumento "pericoloso, illegale e non necessario" e ha aggiunto "non penso che ...

Giovanni Tria a Matteo Salvini : "Non credo che i MINIBOT verranno introdotti. Sono pericolosi" : Matteo Salvini e Giovanni Tria proseguono il dibattito sui minibot: da una parte il leader leghista alla Confartigianato, dall'altra il ministro dell'Economia all'Euromoney conference di Londra. "Su questo argomento voglio essere chiaro, non credo che i minibot verranno introdotti - ha tuonato Tria

MINIBOT - Salvini : Tria ha un'altra idea? : 14.18 "Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità",dice il vicepremier Salvini, parlando di Tria."Tagliare le tasse non è un mio capriccio,è un'emergenza". "I Minibot sono uno strumento, un mezzo per pagare i debiti dello Stato. Se il ministro ha un'idea diversa,la porti al tavolo, altrimenti si fa quello che c'è nel contratto di governo". Commentando poi le parole di Mattarella sulla necessità di ...

MINIBOT - Borghi : “Tria e Conte spaventati da disinformazione. Ma le leggi le fa il Parlamento - decidiamo noi” : Rilancia sui Minibot avvertendo il premier e il ministro dell’Economia che “le leggi le fa il Parlamento”. E conferma di essere ancora favorevole all‘uscita dall’euro, anche se “da democratico” intende attenersi al contratto di governo che non la prevede. Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera e consigliere economico di Matteo Salvini, in un’intervista a Repubblica torna sugli ...

MINIBOT - Salvini : Tria ha idee migliori? : 22.14 Al ministro dell'Economia, Tria, che ha 'bocciato' i Minibot, "la prossima settimana chiederemo se ha idee più efficaci per pagare i debiti nei confronti delle famiglie e delle imprese". Lo ha detto il vicepremier Salvini, in conferenza stampa nella sede della Lega. Si tratta, ha aggiunto Salvini, di un "provvedimento approvato all'unanimità dal Parlamento italiano. Da ministro non dico se mi piace o non mi piace ma, se me lo chiede il ...

"Beh, che Tria sia un tecnico e non un uomo di partito lo sanno tutti. Ha la tessera della Lega o del M5S? No, e questa non mi pare sia una notizia". Con queste parole il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi, intervistato da Affaritaliani.it, commenta...

Tria : no a MINIBOT - aumenterebbero debito : 16.53 "Non sono allo studio misure finalizzate all'emissione" dei minibot, perché "non sussistono motivi per liquidare con mezzi diversi da denaro legale" i crediti vantati dalle aziende fornitrici nei confronti della Pubblica ammistrazione. Lo puntualizza il ministro dell'Economia, Tria, al Question time. L'emissione dei minibot, avverte, "comporterebbe un aumento immediato del debito pubblico" e qualora utilizzati come mezzo di pagamento ...

MINIBOT - il deputato di FdI a Tria : “Quando li userete?”. Il ministro : “Sono dannosi - illegali e creano debito” : Lo scorso 28 maggio la Camera aveva approvato, all’unanimità, una mozione che impegna il governo ad adottare i cosiddetti Minibot per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso imprese e fornitori. Subito dopo, Pd e +Europa si erano smarcati accusando la maggioranza di aver modificato il testo all’ultimo minuto inserendo il dettaglio del pagamento attraverso i titoli di Stato di piccolo taglio. A Montecitorio, il ...

Tria smentisce Salvini e Di Maio : “MINIBOT non si faranno - sono inutili e illegali” : Lo strumento dei minibot non è "allo studio" del Mef e non verranno utilizzati per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Ad assicurarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrapponendosi nuovamente a Matteo Salvini e Luigi DI Maio. Per Tria si tratta di uno strumento inutile, che comporterebbe "un aumento del debito pubblico" e che è persino "illegale".Continua a leggere

Di Battista ribatte a Tria : 'Sa che i MINIBOT sono nel contratto? Lo ha almeno letto?' : Dopo le polemiche scatenate dalla bocciatura di Tria dei minibot proposti dalla Lega, ad unirsi ai vicepremier Salvini e Di Maio arriva anche Alessandro Di Battista. In un lungo post spiega che trova l'idea dei minibot buona, e si domanda se il Ministro dell'Economia abbia almeno letto il contratto di governo. Per concludere, si pone il quesito se Tria risponda al governo o solo alle autorità europee. La polemica sui minibot Una nuova polemica ...

Alessandro Di Battista sferza Tria : "I MINIBOT sono nel contratto di governo - lo ha letto?" : Alessandro Di Battista torna nel dibattito politico per dire la sua sui debiti dello Stato con le imprese e l’idea di creare dei minibot per pagarli. L’ex deputato M5S usa Facebook, in un lungo post analizza dal suo osservatorio esterno l’attualità italiana, soprattutto quella delle istituzioni.“In attesa di ottenere parecchi miliardi di euro - scrive - effettuando le seguenti azioni: 1. Revoca delle concessioni ...