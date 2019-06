Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino divisi | cosa è successo dopo UeD

lanostratv

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Uomini e Donne:parla della relazione conNessuna crisi tra. La coppia al momento si è divisa,si trova in Sardegna, mentreè in Spagna per motivi di lavoro. Una separazione momentanea per i due protagonisti di Uomini e Donne che, come ammesso dall’ex corteggiatrice su Instagram vivono una relazione alla giornata proprio a causa dei mille impegni del tronista.ha infatti confessato: “Contutto bene io sono rientrata oggi in Sardegna, lui in Spagna che lavora … Connon facciamo progetti anche perchè lui è super impegnato, viviamo un po’ alla giornata”.ha sottolineato che al momento non ha ancora prenotato le vacanze estive conproprio per gli impegni di lavoro del ragazzo, appena però l’ex tronista sarà libero ...

glittangrease : ?? gaywrites: June 12, 2016. In loving memory. Edward Sotomayor Jr., 34 Stanley Almodovar III, 23 Luis Omar Ocasio-… - Hu_Gonzalez : @Ivan_Jmz80 @pacodelrazo @ryced @ducrazh Farsante. -