Conti pubblici | Tria | “Su quota 100 e reddito risparmi di 3-4 miliardi Flat tax solo se

Conti pubblici - Conte alla Camera dopo il vertice di governo : “In Ue Crescita non può più essere antitetica alla stabilità” : dopo quasi un’ora è finito il vertice economico a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. alla riunione non hanno preso parte i tecnici del ministero Economia e finanza. Scopo dell’incontro era definire una linea nella trattativa sulla procedura d’infrazione dell’Unione europea per eccesso di debito pubblico. dopo ...

Vertice sui Conti pubblici - Conte mette sul tavolo un compromesso minimo : Un compromesso minimo. Per evitare la procedura d’infrazione. E per convincere i due vicepremier a ingoiare se non un rospo, almeno una piccola ranocchia. È questo l’obiettivo di Giuseppe Conte, che ha convocato mercoledì, di primo mattino, un Vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giovanni Tria per fare il punto su come rispondere all’Europa e sventare la stangata di Bruxelles. Eccolo: mettere sul piatto ...

Mattarella chiede "solidità" dei Conti pubblici. Tria allontana la "manovra trumpiana" : Mentre il governo sta lavorando alla lettera che invierà a breve a Bruxelles, il presidente della Repubblica fa sentire la sua voce sui conti pubblici. Sergio Mattarella, nel messaggio di saluto inviato in occasione dell’assemblea annuale di Confartigianato, sottolinea che: “Assicurare la solidità dei conti è essenziale per la tutela del risparmio e l’accesso al credito, per sostenere l’economia reale ...

Conti pubblici - Bagnai : “In Ue politici che fanno voce grossa su violazione minimale perché hanno sempre meno voti” : “L’Europa è una famiglia di politici con i loro elettori, noi ne abbiamo più degli altri e chi ne ha sempre meno tende a fare la voce grossa su una violazione minimale. Lo hanno fatto per far vedere ai loro elettori di essere quelli del rigore, ma nelle sedi europee sono in difficoltà a sostenere questa cosa con un Paese che sta dialogando. Se vanno avanti poi è normale che si dica che il progetto europeo è follia”. Alberto ...

Conti pubblici - Bagnai : “Atteggiamento ricattatorio e mafioso della Ue - vogliono creare incidente per tenerci sotto ricatto” : “C’è evidentemente il bisogno a Bruxelles di creare un incidente che tenga l’Italia sotto potere di ricatto: se non fai questo ti faccio la procedura. E’ un atteggiamento ricattatorio e mafioso davanti al quale sono convinto che Tria direbbe un secco no”. Alberto Bagnai, presidente leghista della commissione Finanze del Senato e dato come papabile nuovo ministro per gli Affari europei – dicastero rimasto ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : Conti pubblici e minibot - gli italiani vogliono cautela : I conti pubblici, il rischio di una procedura d'infrazione per debito, i minibot. Per gli italiani la parola d'ordine è cautela. "Il 33% ritiene si debba cercare un accordo per evitare una procedura di infrazione", spiega Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per il Corriere della Sera, "il 21% è del

Il contro-dossier di Conte e Tria da spedire a Bruxelles sui Conti pubblici italiani : La Commissione europea così non tratta, occorre un altro tipo di approccio, non è la stessa partita dell'anno scorso, qui rischiamo un danno per l'Italia: raccontano che al vertice di ieri mattina a Palazzo Chigi sia il premier Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si siano espressi in questo modo nei confronti degli altri presenti. "La lettera è pronta", ha spiegato il premier. Nel governo si sta preparando ...

Conti pubblici - Paragone duro con Tria : “Di austerity si muore. Fino a quando l’Europa abuserà della nostra pazienza?” : Il messaggio di Gianluigi Paragone al ministro Giovanni Tria contro il ventilato “compromesso” con Bruxelles per evitare sanzioni. “Avremmo voluto esprimerci su una risoluzione che la impegnava in modo definitivo ed univoco sulla trattativa con l’Unione Europea. Invece lei si presenta qui con una informativa sulla quale non è previsto alcun voto vincolante per lei e per il governo. Ne prendiamo atto ma con vigore le rilanciamo allora ...

Conti pubblici - Juncker : “L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni” : La Commissione europea pensa che “l’Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata“. Così parla Jean-Claude Juncker in un’intervista a Politico.eu nel giorno in cui il Comitato economico e finanziario ha approvato il contenuto del rapporto sul debito elaborato dai tecnici di Bruxelles: una procedura contro l’Italia è ritenuta giustificata. “Penso che l’Italia rischia di essere nella procedura nei prossimi anni“, dice ...

Conti pubblici - Lega a Tria : “Con Ue rivendichi ‘No’ a manovre correttive”. PD e FI : “Crediamo a lei o ai vicepremier?” : Dopo l’informativa in Aula alla Camera del ministro dell’Economia Giovanni Tria in merito alla possibile procedura d’infrazione dell’Ue contro l’Italia sui Conti pubblici, è scontro tra maggioranza e opposizioni. “Vada in Europa a rivendicare il ‘no’ a nuove tasse e a manovre correttive“, incalza il deputato leghista Claudio Borghi nel suo intervento, tra i brusii nei banchi Pd. ...

Conti pubblici - Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni» : Il presidente della Commissione Ue attacca: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio

Conti pubblici - Tria : “Disponibili a dialogo costruttivo con Ue per evitare procedura. Cercheremo punto incontro” : “L’atteggiamento del governo con l’Europa sarà costruttivo, Cercheremo un ragionevole punto di incontro“. A rivendicarlo, nel corso di un’informativa alla Camera, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, riferendosi alla procedura d’infrazione. “Il Governo – ha Continuato Tria – monitora costantemente l’andamento dei Conti pubblici ed è determinato a perseguire il fondamentale obiettivo di ...

Conti pubblici - Dombrovskis : “Prima l’Italia corregga la traiettoria fiscale - poi il dialogo. Altrimenti sarà procedura” : Il tentativo del governo italiano di far slittare a dopo l’estate la decisione della Commissione Ue sulla procedura per debito eccessivo, annunciando “stime piu` aggiornate” sui Conti pubblici “a fine luglio”, incontra già un primo stop. Il vicepresidente Ue Valdis Dombrovskis ha infatti detto a Sky TG24 che Bruxelles è aperta al dialogo ma “in questo caso è necessaria prima una correzione“. “È ...