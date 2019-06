Avvistato alligatore con un coltello da cucina conficcato in testa

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Durante una passeggiata nei pressi del Pumpkin Lake, in Texas, una donna ha notato uncon un grossodanella, molto vicino o dentro all'occhio destro. I veterinari lo visiteranno al più presto, ma fortunatamente sembra in discrete condizioni di salute, le sue effettive condizioni di salute saranno verificate al più presto dai veterinari del Texas Parks and Wildlife. Al responsabile dell'ignobile gesto, se individuato, spetterà una salatissima sanzione economica.