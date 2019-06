ATP Londra – Niente da fare per Marco Cecchinato | l’azzurro si arrende in due set a Milos

ATP Londra – Wawrinka più forte di Evans e della pioggia : Stan agli ottavi in due set : Stan Wawrinka stacca il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Londra: il tennista svizzero resiste alla pioggia e supera Daniel Evans in due set L’inizio settimana londinese è stato rovinato da una fastidiosa pioggia estiva che ha rallentato lo spettacolo del tennis nell’ATP di Londra. Chi non ne ha risentito è Stan Wawrinka, capace di vincere il suo incontro dei sedicesimi di finale del torneo britannico in due set, intervallati da ...

ATP Londra – Del Potro facile all’esordio : Shapovalov ko in poco più di un’ora : Buona la prima per Del Potro: l’argentino trionfa all’esordio nel torneo ATP di Londra Juan Del Potro inizia col piede giusto il suo percorso nel torneo ATP di Londra: il tennista argentino ha trionfato all’esordio, battendo in due set il suo rivale Shapovalov. Il numero 12 del Ranking ATP ha mandato al tappeto il rivale canadese in un’ora e 17 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-4 e adesso si prepara per ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : rinviato a domani il match tra Cecchinato e Raonic. La pioggia fa la voce grossa a Londra : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato e per Milos Raonic, impegnati quest’oggi nel match valido per il primo turno dell’ATP del Queen’s. Sull’erba di Londra (Gran Bretagna), infatti, la pioggia ha dominato la scena e non ha permesso ai due Tennisti di scendere in campo. La sfida, dunque, tra il n.40 del ranking e il n.18 del mondo è rinviata a domani, sperando che le condizioni meteorologiche siano migliori. Un ...