Twitch ha denunciato alcuni utenti che avevano caricato contenuti proibiti

(Di martedì 18 giugno 2019), la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon, ha citato in giudizio un centinaio di troll anonimi che hanno recentemente violato i termini di servizio del portale, caricandopornografici, violenti e film o programmi televisivi protetti da copyright col chiaro scopo di recare danni al servizio. Tra icaricati e citati nella denuncia presentata dalla società verso un gruppo anonimo ribattezzato “John e Jane Does 1-100”,segnala la presenza di video che mostravano la sparatoria del marzo scorso nella moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, che aveva causato 51 morti e 49 feriti. Nonostante gli algoritmi difunzionino e riescano ad individuare e rimuovere i, la società ha informato Bloomberg che è presente una rete di bot che ricarica velocemente ieliminati, reindirizzando gliverso di essi e ...

