Roberto Poletti farà Unomattina anche d’inverno? La sua risposta

Roberto Poletti - Valentina Bisti fa una battuta : “Unomattina? Ho paura” : Valentina Bisti, battuta a Roberto Poletti su Unomattina Estate: “Ho paura di rimanere sola” E’ iniziata oggi, lunedì 17 giugno 2019, la nuova edizione estiva di Unomattina, con Valentina Bisti per la terza stagione consecutiva alla conduzione, quest’anno affiancata dal giornalista Roberto Poletti. E i due, prima dell’appuntamento d’esordio di oggi, sono intervenuti in diretta nell’ultima puntata ...

Unomattina Estate - Roberto Poletti risponde al fuoco : "Chi è per me Matteo Salvini - perché sono in Rai" : Al centro di polemiche pelose ci è finito Roberto Poletti, giornalista approdato a Unomattina Estate su Rai 1 tra le accuse di essere stato scelto poiché molto vicino a Matteo Salvini. E Poletti, intervistato da TvBlog (qui l'intervista integrale) ora risponde al fuoco: "Mi urta se dicono che sono i

Roberto Poletti a Blogo : "Io biografo di Salvini? E' vero - Matteo è un amico - ma con lui non ho mai parlato di Rai" : E' uno dei personaggi più discussi fra quelli che animeranno i palinsesti estivi di Rai1. Lui si chiama Roberto Poletti ed è un giornalista di lungo corso che si è fatto anni e anni di gavetta prima nelle televisioni locali: Antenna 3 e Telelombardia fra tutte e poi a Mediaset. Insomma uno che ha un lungo curriculum e non è nato di certo ieri. Poletti sarà alla conduzione di Unomattina Estate 2019 su Rai1 (e forse anche nell'edizione ...

Unomattina estate : Cara sinistra - l'Italia vuole Roberto Poletti. Teresa De Santis : "Dar voce al cambiamento" : Vogliamo aiutare i lettori, perché la faccenda potrebbe risultare complicata. Il sunto delle dichiarazioni che andrete a leggere è: la politica, se c'entra, c'entra poco. Il che, ribadito a gran voce dentro le quattro mura della Rai, suona quantomeno inedito. Eppure è questo il pensiero forte di Ter

RaiUno - Roberto Poletti a Unomattina : “Vorrei essere giudicato in base al mio lavoro”. Teresa De Santis : “Ha esperienza di lungo corso” : La presenza di Stefano Poletti, ex direttore di Radio Padania, a Unomattina Estate ha suscitato nei giorni scorsi diverse reazioni. Il piddino Michele Anzaldi ha sottolineato come l’ingaggio di un esterno sia “un evidente spreco e uno schiaffo ai 1.300 giornalisti dipendenti Rai, una parte dei quali senza incarico”. E proprio ieri 6 giugno, l’ad Salini ha preso le distanze da questa scelta: “L’intenzione è valorizzare le risorse ...

Rai - Roberto Poletti a UnoMattina? Il Pd impazzisce : rosicate e insulti - dagli al salviniano : In Italia non si possono scrivere libri su Salvini. In quel caso, o rischi di essere epurato da un festival letterario - come è capitato a Chiara Giannini, cacciata dal Salone del Libro per il volume edito da Altaforte - o rischi di vedere messa in discussione la tua presenza in un programma Rai, co

RaiUno - l’ad Salini prende le distanze da Roberto Poletti (che condurrà comunque Unomattina) : “Valorizziamo gli interni” : “L’intenzione è valorizzare le risorse interne e ho inviato una nota ai direttori di rete in questo senso, nel rispetto dell’autonomia editoriale dei direttori di rete, che, se pensano di non trovare in azienda risorse adatte ai programmi, possono rivolgersi all’esterno”, le parole pronunciate dall’ad Fabrizio Salini in Vigilanza Rai sui palinsesti estivi di Rai1 pesano e non poco. Arrivate, sottolineiamo, il ...

Roberto Poletti : età - altezza - peso - moglie e figli : La carriera di Roberto Poletti inizia nel 1991 quando, a vent’anni, arriva a L’Indipendente di Vittorio Feltri. Giornalista professionista dal 1995, dopo l’esperienza a Radio 24, il canale radiofonico de Il Sole 24 Ore, approda a Telelombardia, dove conduce la rassegna stampa del mattino “Buongiorno Lombardia” e i programmi di informazione della fascia preserale. È stato anche direttore di Radio Padania Libera, ...

Roberto Poletti condurrà UnoMattina Estate. Scoppia la polemica : «E’ il biografo di Salvini» : Roberto Poletti, Matteo Salvini Prima ancora di iniziare, l’estate di Rai1 è già caldissima. Ad alzare la temperatura (e le polemiche), la scelta di affidare la conduzione di UnoMattina Estate a Roberto Poletti, ex direttore della Padania e inviato dei programmi di Paolo Del Debbio, ma anche – e soprattutto – ‘biografo’ non ufficiale di Matteo Salvini. Il giornalista bellunese è infatti autore di Salvini & ...

Chi è Roberto Poletti - il biografo di Salvini : Roberto Poletti è un noto giornalista, ma soprattutto il biografo di Matteo Salvini. Secondo le ultime indiscrezioni sarà lui il nuovo conduttore di Uno Mattina Estate. Il 10 giugno infatti Uno Mattina, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, chiude i battenti per lasciare spazio alla versione estiva dello show. Quest’anno però non è stato riconfermato Massimiliano Ossini, ma al suo posto ci sarà proprio Roberto Poletti.-- Classe 1991, ...

Roberto Poletti e Beppe Convertini i cavalieri del day time estivo di Rai1 (Anteprima Blogo) : Lo sappiamo, i due nomi citati nel titolo di questo post circolano ormai da molti mesi quali conduttori del day time estivo della prima rete, ma nelle ultime settimane c'era stata più di una titubanza rispetto al loro reale coinvolgimento nella programmazione della stagione più calda della Rete 1 della Rai.Ebbene, stando a quanto apprendiamo, i nodi si sarebbero finalmente sciolti rispetto ai dubbi che circondavano i due personaggi in oggetto ...

Roberto Poletti conduttore Unomattina estate? "Non ho mai ricevuto proposta da Rai - ma mi piacerebbe" : "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattina Estate in qualità di conduttore, Roberto Poletti. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e ...

Palinsesti estivi RaiUno : a Unomattima Valentina Bisti con Roberto Poletti (ex direttore di Radio Padania Libera) - poi un programma per Monica Marangoni : Non solo il caso Fazio, a tenere banco negli ultimi giorni a Viale Mazzini sono i prossimi Palinsesti estivi. In particolare quelli del daytime di Rai1 che, stando alle diverse indiscrezioni circolate, avrebbero aperto un vero e proprio fronte di “guerra” tra l’amministratore delegato Fabrizio Salini e la responsabile della prima rete Teresa De Santis. Scelte finite nel mirino di siti e quotidiani perché considerate troppo ...

Rai - Roberto Poletti gode del vento svoranista : voci sul colpaccio - che programma gli affidano : Roberto Poletti, conduttore che si è fatto le ossa ad Antenna3 e a Mediaset, è pronto a una clamorosa promozione in Rai. Lo sussurra TvBlog. Poletti arriverebbe a viale Mazzini per condurre l'edizione estiva di Unomattina, lo storico contenitore del primo canale della Rai che da qualche decennio da