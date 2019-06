Riprende lentamente la diffusione di EMUI 9 per Honor 9 | segnalata la B175 questo martedì

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Ci sono alcuni segnali molto importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 18 giugno per tutti gli utenti che dispongono di un9. Dopo le ultime informazioni condivise un paio di settimane fa sulle nostre pagine a proposito dell’aggiornamento con9, infatti, tocca analizzare nuovamente lo stato dei lavori per uno smartphone ancora molto popolare e diffuso in Italia a due anni dalla sua commercializzazione. Proviamo dunque a capire come stiano evolvendo le cose in queste ore. Secondo quanto raccolto, infatti, sembrerebbe che il rollout dell’aggiornamento in questione sia ripartito dopo oltre un mese di break. Si tratta della patch, quella che a detta dei possessori di9 con conoscenze avanzate sul tema non dovrebbe presentare ulteriori problemi dopo gli imprevisti ai quali siamo andati incontro non molto tempo fa. Insomma, la questione potrebbe ...

