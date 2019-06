Porsche 718 - La Spyder arriva col flat six

quattroruote

(Di martedì 18 giugno 2019) Lapresenta la 718, erede della precedente Boxstere nata dallo stesso progetto che ha dato vita anche alla 718 Cayman GT4. La vettura sarà disponibile in Italia con prezzi a partire da 79.176,23 euro.420 CV per 1.420 kg. Come auspicato da molti appassionati, la Casa tedesca ha abbandonato per questa serie speciale i quattro cilindri turbo ed è tornata al classico sei cilindri aspirato. Si tratta di un 4 litri Euro 6d-Temp da 420 CV e 420 Nm, abbinato esclusivamente al cambio manuale sei marce e capace di girare fino a 8.000 giri. Con queste credenziali latocca i 301 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, mentre il consumo medio è pari a 10,9 l/100 km nel ciclo Nedc ricalcolato. La massa a vuoto è pari a 1.420 kg, contro i 1.375 kg della 718 Boxster GTS con il 2.5 turbo quattro cilindri con cambio manuale.Il telaio deriva dalla GT4. Le soluzioni ...

