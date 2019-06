Inchiesta corruzione per i Mondiali in Qatar 2022 |  «Platini fermato in Francia»

Inchiesta corruzione per i Mondiali in Qatar : «Platini fermato in Francia» : Secondo i media francesi l’ex giocatore della Juventus ed ex presidente Uefa si trova in stato si fermo in caserma a Nanterre. Sarebbe accusato di corruzione

Corruzione : arresto Arata - prosegue filone Inchiesta romana su Siri : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - prosegue il filone di inchiesta della Procura di Roma che vede indagati l'ex consulente della Lega Paolo Arata e l'ormai sottosegretario Armando Siri. L'indagine era stata avviata a Palermo ma poi trasferita, per la parte riguardante il politico, ai colleghi della Capi

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’Inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Chiusa l'Inchiesta "Do ut des" : tutti gli indagati e le accuse Aosta - Le investigazioni su un "sistema" di corruzione con Valtournenche ... : Carabinieri e Procura l'avevano battezzata "Do ut des", cioè "Io do affinché tu dia" , a simboleggiare le dinamiche corruttive scoperchiate dall'indagine, con la Valtournenche come "epicentro". Era ...

Anche Attilio Fontana è indagato nell’Inchiesta sulla corruzione in Lombardia : Il presidente della regione è accusato di abuso d'ufficio per una nomina proposta per un suo socio di affari

Siri - Di Maio : “Se qualcuno pensa che M5s stia zitto su corruzione o Inchiesta legata alla mafia - sbaglia” : “Con Salvini in questi mesi abbiamo fatto grandi cose assieme e abbiamo ottenuto grandi risultati. C’è tanto altro da fare. Ma se qualcuno pensa che il M5s stia zitto su temi così importanti come la corruzione o su una inchiesta legata alla mafia, allora ha proprio sbagliato movimento“. Così, a margine della convention del partito polacco Kukiz15 a Varsavia, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio risponde a distanza a ...

Mafia - eolico e corruzione. L'Inchiesta che inguaia Siri : Il sottosegretario leghista ai Trasporti nega tutto e chiede ai pm di essere ascoltato. E' sospettato di essere socio di un imprenditore 're del vento', Vito Nicastri, in odore di Mafia

Siri - gli Arata - la Lega e gli affari dell'eolico : quello che sappiamo dell'Inchiesta per corruzione : Perché il sottosegretario Armando Siri è indagato? Chi è Paolo Arata e quali sono i Legami sui e del figlio Federico Arata...

Corruzione : Inchiesta Siri - pm 'Nicastri passava documenti dai domiciliari con il paniere' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Dagli arresti domiciliari Vito Nicastri, il 're' dell'eolico', passava documenti riservati al suo socio occulto, come dicono gli inquirenti, Paolo Arata, attraverso un che veniva calato all'occorrenza dal balcone. E' quanto hanno scoperto i pm nell'ambito dell'inchiest

Corruzione : Inchiesta Siri - pm 'Arata socio occulto Nicastri' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Plurime acquisizioni provenienti da servizi d'intercettazione telefonica e ambientale consentono di poter affermare che Nicastri è socio occulto, partecipandone alla gestione, di alcune società operanti nel settore delle energie rinnovabili formalmente riconducibili a

Corruzione - Inchiesta sul sottosegretario Siri : i pm di Roma indagano sui bilanci della società Arata : Il senatore, dopo aver chiesto di esser sentito dai magistrati di Piazzale Clodio, ribadisce di 'non sapere nulla di questa vicenda' e, mentre infuria la polemica politica, resta senza deleghe, ...