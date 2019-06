Formula 1 – Leclerc motivato in vista del Gp di Francia | “sono convinto di poter fare

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Charlescarico eindel nuovo appuntamento stagionale: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp diE’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà sicuramente a caccia del riscatto dopo la delusione canadese. Lapresse Anche Charlescercherà però di dire la sua al Paul Ricard: “quella francese è una pista piuttosto nuova per me, nonostante si trovi molto vicina a dove vivo. Di sicuro ho degli splendidi ricordi della mia prima volta al Paul Ricard lo scorso anno perchè per la prima volta sono riuscito ad accedere al Q3 nella mia carriera in1. Credo che non dimenticherò mai ...

