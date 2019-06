Firenze | rom fuori controllo

Zeffirelli morto a Roma - aveva 96 anni : addio al maestro del '900. Camera ardente a Firenze : Franco Zeffirelli è morto a Roma all'età di 96 anni. L'annuncio è stato dato nella tarda mattinata dalla Fondazione Franco Zeffirelli:...

Meteo - weekend rovente : 38 gradi a Firenze - 36 a Roma. Giugno mai così caldo da 20 anni : Previsioni Meteo Giugno caldo, caldissimo, mai così tanto negli ultimi 20 anni. L'estate 2019, con punte che hanno già raggiunto i 40°C, è definitivamente...

Città bollenti nel weekend : 36 gradi a Roma - 38 a Firenze - 37 a Catania (ma i prezzi frenano il turismo) Previsioni : Venerdì e fine settimana al caldo in quasi tutta la Penisola, ma il turismo rallenta: per la prima volta da cinque anni le Previsioni hanno segno meno

Csm - le intercettazioni di Lotti e Palamara : “Per Roma si vira su Viola”. “Creazzo? Gli va messa paura. Liberi Firenze” : “Io strategicamente vi darei il suggerimento di chiudere tra il 27, 28 e 29”. “Si vira su Viola, sì ragazzi“. “Gli va messa paura con l’ altra storia, no? Liberi Firenze, no?”. Programmava il calendario delle votazioni, indicava il nome sul quale puntare per la procura di Roma, la stessa che aveva chiesto il suo rinvio a giudizio, auspicava l’allontanamento del procuratore che aveva arrestato i ...

A Firenze una libreria consiglia il romanzo giusto per stare meglio : Ormai da anni l’editoria italiana sta attraversando un momento di crisi. Questo è noto a tutti. Che esista una grande sproporzione dei libri immessi sul mercato rispetto a quelli venduti (ciò dovuto soprattutto al basso numero di lettori) è fuori di dubbio. Dall’altra parte internet ha accorciato le distanze tra distributore e fruitore di qualsiasi prodotto, e quindi anche tra casa editrice e lettore. Chi di noi non ha acquistato ...

EasyStanza : opinioni su RoomGo - come funziona il servizio a Roma - Milano - Firenze - Bologna e tutta Italia : EasyStanza, come dice il nome stesso, è uno dei modi più facili e veloci per trovare una stanza o un coinquilino, affittare camere o posti letto, semplicemente navigando nel mare del web. Ricercando online capita di imbattersi in numerosi annunci di stanze in affitto anonime, ma in Easy Stanza, da oggi RoomGo, ogni posto letto in affitto, ogni richiesta di coinquilino assumerà un volto, una storia e prenderà vita, fra le necessità e i desideri ...

Insider Dev Tour : evento per sviluppatori a Roma l’11 giugno (Agg. Firenze - Caserta e Milano) : [Aggiornamento] L’Insider Dev Tour farà tappa anche a Firenze, Caserta e Milano il 28 giugno, il 29 giugno e il 2 luglio. Articolo originale (16/05/2019), Microsoft ha da poco annunciato l’Insider Dev Tour, un evento dedicato agli sviluppatori che si terrà nelle principali città del mondo, tra le quali Roma l’11 giugno. Descrizione evento Ogni anno, dopo il Microsoft Build, organizziamo un evento per sviluppatori in tutto il ...

Firenze - incendiava auto in sosta per strada : preso il piromane seriale - un 38enne tassista : Il trentottenne fiorentino, di professione tassista, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri del capoluogo toscano su ordine del Gip del Tribunale di Firenze . È accusato di tre episodi durante i quali avrebbe incendiato ben sette auto regolarmente parcheggiate in strada nel comune di Fiesole.

La sicurezza è una necessità! Negoziante pestato e derubato da rom in pieno giorno a Firenze : I tre malviventi sono entrati in pieno giorno nella tabaccheria-ferramenta e dopo le botte contro la vittima, la cassa è stata svuotata. Il ministro Salvini commenta sottolineando che "La sicurezza è una necessità..." Costole rotte e frattura dell'osso sacro, il Negoziante ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. E' successo in piazza Cavour a Barberino del Mugello. Vittima Massimo Castella, proprietario di una tabaccheria-ferramenta, nato a ...

Firenze - la baby gang fatta di rom e stranieri che terrorizza il quartiere : Pina Francone La denuncia di Fratelli d'Italia, che ha organizzato un presidio in città per riappropriarsi degli spazi perduti "Una baby gang di bulli capeggiata da rom e stranieri tiene in scacco un intero quartiere, minacciando i ragazzi e intimorendo le loro famiglie che hanno paura a denunciare. Non possiamo accettare che in una città come Firenze vengano usati metodi pseudo-mafiosi senza che l'amministrazione muova un dito". ...

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Tassa di soggiorno : Roma - Milano e Firenze nella top 3 - : I dati sono stati resi noti da Federalberghi. Nelle prime 10 anche Venezia, Rimini, Napoli, Torino, Bologna, Riccione e Verona. Tra le regioni primo il Lazio, poi Veneto e Lombardia

Chiede di essere portato da Roma a Firenze - tassista si rifiuta - cliente gli spara : sparatoria in via Zenodossio al Casilino (Roma) dove un cittadino cinese di 34 anni ha sparato un colpo di pistola ad un tassitsa che si era rifiutato di portarlo a Firenze. Il ferito è stato ricoverato in a Villa Irma: le sue condizioni non destano preoccupazioni. La vittima è stata ferita di striscio all’addome. Lo straniero, con precedenti per droga, è stato arrestato dalla polizia. Tutto ha inizio intorno alle 19, quando al centralino ...