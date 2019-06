Docenti | continua l’ ‘odissea’ degli idonei al concorso 2016

scuolainforma

(Di martedì 18 giugno 2019) Ila cattedra perdi Infanzia e Primariapasserà alla storia, non soltanto perché si è trattato di un procedimento severo e selettivo, ma anche perché molti candidati hanno dovuto superare innumerevoli sforzi, con il rischio di vedere annullate le loro fatiche. Tali (o simili) sono le dichiarazioni poste in un recente comunicato reso noto dal COIFS(Comitatofantasma secondaria) e dal Gruppo Tutela per gliinfanzia e primaria. In tale documento, viene rinnovata pubblicamente la richiesta di tutela ai sindacati, L’obiettivo è la risoluzione della critica situazione in cui versano glial, probabile ultima possibilità per l’immissione in ruolo Per molti, quest’anno sarà l’ultima possibilità per l’immissione in ruolo. Se la situazione non ...

