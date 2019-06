David Gilmour non esclude una reunion dei Pink Floyd in futuro

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Tra i sogni a occhi aperti di tutti i fan c'è sicuramente ladei: ciclicamente ci imbattiamo in una dichiarazione, ora di Roger Waters, ora di Nick Mason che commentano l'attuale situazione, e sembrano rassegnarsi, come il secondo. Recentemente in un'intervistaha toccato lo spinoso argomento, e non ha escluso, che un giorno possa verificarsi qualcosa. Le parole diLadeisarà impossibile? Mai dire mai, secondo l'ultima intervista rilasciata sul suo canale youtube dal chitarrista, storico membro della band inglese: “Una? Capisco, questa domanda è inevitabile. Al momento non abbiamo progetti, ma io e Nick ci siamo ancora. Credo che si possa dire che stiamo per vivere una specie di pausa prolungata, ma un giorno inmagari... chi può dirlo? Mai dire mai." Non è escluso che dalle parole pronunciate dal ...

