ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Svetlana Alexievich, giornalista investigativa della Bielorussa, saggista eper la Letteratura 2015. Andre, il fuoriclasse, ha vinto l’invincibile, tra cui quattro Slam, il torneo ATP, la Coppa Davis e medaglia d’oro olimpica, pur odiando il tennis con tutto il cuore. L’Otello shakespiriano con musica di Giuseppe Verdi nello scenario del maestoso Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale. Il Tao Ye dance, esaltata dal New York Times come una delle migliori coreografie al mondo. Quattro euro per quattro performance di grande livello al Napoli Teatro Festival. Quattro euro a biglietto, il prezzo di una pizza, birra esclusa, per mettersi in ascolto delle parole di Svetlana, un monumento di parole alla sofferenza e al coraggio. Emuntas Nekrosius, altro monumento al teatro, di origine lituana, recentemente scomparso, in Zinc tira fuori con rabbia la cruda testimonianza da ...

Cascavel47 : Cos’hanno in comune un premio Nobel, Agassi, Shakespeare e il Tao Ye? - Noovyis : Un nuovo post (Cos’hanno in comune un premio Nobel, Agassi, Shakespeare e il Tao Ye?) è stato pubblicato su Playhit… - ilfattoblog : Cos’hanno in comune un premio Nobel, Agassi, Shakespeare e il Tao Ye? -