Alessandro Bastoni | carriera e biografia Chi è il nazionale Under 21

termometropolitico

(Di martedì 18 giugno 2019). Chi è il21 Domani sera alle 21 su Rai 1 l’Italia U21 giocherà la sua seconda partita dell’Europeo di categoria contro la Polonia. Mister di Biagio sembra intenzionato a riproporre gli undici che all’esordio hanno sconfitto la Spagna per 3 a 1. Sicuramente per precauzione mancherà Zaniolo, uscito infortunato per una botta alla testa contro gli iberici, per il resto la squadra non dovrebbe cambiare. In ogni caso, chiunque venga chiamato dalla panchina per sostituire i titolare sarà più che valido. L’Italia ha a disposizione una panchina piena di giovani talenti già sbocciati e altri ancora da sbocciare che potrebbero vedere l’Europeo come un occasione per dimostrare il loro valore. Proprio come, che contro la Spagna è entrato al posto di Bonifazi. Chi è Lorenzo Pellegrini:del ...

ParmaLiveTweet : Difesa da puntellare: obiettivi Radu della Lazio e Luperto del Napoli: Con gli addii (o forse arrivederci) di Feder… - ParmaLiveTweet : L’Under 21 batte la Spagna, la gioia di Bastoni su Instagram: “Grande vittoria ragazzi!”: L’Italia inizia alla gran… - runvaway : MOMENTO DI SILENZIO PERCHÉ ENTRA ALESSANDRO BASTONI -