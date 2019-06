Una quindicenne è stata colpita con un calcio in faccia da un cavallo ed è grave

agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Una ragazza di 15 anni èricoverata in gravi condizioni dopo che unl'hacon un violentoal volto. L'incidente è avvenuto negli spazi della Società ippica torinese, che ha sede a Orbassano. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118, con i soccorritori che hanno intubato la ragazza subito trasportata al Cto di Torino. Qui i medici hanno riscontrato un forte traumale.

marpa64 : RT @DSantanche: Vestiva troppo all’occidentale. Per questo il “padre” (ma in questo caso è una definizione solo biologica) ha provato a dar… - patripatty5 : RT @DSantanche: Vestiva troppo all’occidentale. Per questo il “padre” (ma in questo caso è una definizione solo biologica) ha provato a dar… -