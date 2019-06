Tumori | oncologhe | stop ai viaggi della speranza | non sempre necessari

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) L’arrivo di una diagnosi di tumore può deflagrare all’interno di una famiglia come una bomba. E’ molto facile aggrapparsi ad ognie voler ricorrere a tutte le soluzioni possibili per combattere una malattia che in Italia è la seconda causa di morte. E’ così che iniziano ida un centro all’altro e dal Sud al Nord del Paese. L’associazione ‘Women for Oncology Italy’, che ha promosso oggi alla Camera l’evento ‘Donne che curano la famiglia‘, ha ribadito “che ilo verso altre strutture rispetto alle proprie di riferimento andrebbe fatto solo quando davveroo:rari, protocolli di studio, pazienti con buon performance status. In questo senso, anche una pratica più consapevole e meglio gestitacosiddetta ‘second opionion’ potrebbe aiutare a bloccare i ...

irenestorti1 : RT @SecolodItalia1: Tumori, dalle oncologhe uno stop ai viaggi della speranza: non sempre sono necessari - SecolodItalia1 : Tumori, dalle oncologhe uno stop ai viaggi della speranza: non sempre sono necessari - infoitsalute : Tumori: dopo diagnosi si ammala tutta la famiglia, focus oncologhe a Roma -