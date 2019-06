Taranto | scontro frontale tra due automobili | bilancio di un morto e un ferito

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio in Puglia, precisamente nei pressi di Grottaglie, in provincia di, dove un anziano di quasi 80 anni, Michele Cordella, è rimasto ucciso in un brutto incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale, la quale dalla città delle ceramiche conduce a Monteiasi. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento: nell'incidente sono rimaste coinvolte una Ford Fiesta, condotta da un 24enne grottagliese, Vincenzo Balsamo, rimasto, e una Fiat Tipo, condotta quest'ultima dalla vittima. L'impatto è stato violentissimo, la macchina dell'80enne è finita in un campo adiacente alla carreggiata: per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. I mezzi sono andati completamenti distrutti, specialmente nello loro parte anteriore....

