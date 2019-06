huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) E’ morto in tribunale. Da presidente-detenuto. Dadi ciò che è stata la “contro rivoluzione” messa in atto da un potere militare che ha represso nel sangue la protesta di piazza e instaurato il regime del “presidente a vita”: il generale Abdel Fattah al-Sisi. Mohammedè morto dopo aver avuto un malore in tribunale. Lo riferisce la tv statale egiziana. I media di stato egiziani hanno riferito chesi è accasciato dopo essere apparso nella corte e in seguito è morto. Un banner precisa che il corpo è stato portato “in ospedale”., che aveva 67 anni, «è stato dichiarato morto dopo d essere svenuto durante l’udienza cui partecipava da imputato», precisa il sito del principale quotidiano egiziano, Al-Ahram. Prima del malore, il presidente della ...

martaottaviani : #erdogan primo a commentarla morte di #morsi lo ha definito un martire #turchia #egitto #fratellimusulmani - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Morsi, la morte di un testimone scomodo - passionescatto : RT @agambella: Con la morte in aula di Morsi, il ministro dell'interno ha dichiarato lo stato di allerta in Egitto. -