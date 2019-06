F1 | GP Francia 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Le

Beach volley - World Tour 2019 Ios Island. Quinto posto per Scampoli/Varrassi. Trionfo per Grecia e Francia : Si ferma ai quarti di finale la cavalcata di Dalila Varrassi e Claudia Scampoli che, con un pizzico di rimpianto, si arrendono alle giovani britanniche Evans/Austin a un passo dalla semifinale. La coppia azzurra gioca l’ennesima partita gagliarda del suo torneo ma si blocca sul più bello, nel tie break, perdendo 2-1 (21-14, 18-21, 15-11) e ottenendo comunque il miglior risultato in carriera. Il successo finale, in campo femminile, è ...

Calcio femminile - Tabellone Mondiali 2019 : Italia - l’importanza di vincere il girone per evitare Germania - Francia e Norvegia : C’è entusiasmo e grande eccitazione dopo il secondo successo della Nazionale Italiana di Calcio femminile. La azzurre, vittoriose a Reims (Francia) nell’incontro del gruppo C dei Mondiali 2019, hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale, con un turno d’anticipo. Le nostre portacolori sono infatti in vetta al raggruppamento, con due centri (6 punti), avendo realizzato 7 reti e subito solo una marcatura. Pertanto il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Francia e Germania agli ottavi di finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Norvegia 2-1 - Gauvin e Le Sommer a segno e transalpine agli ottavi di finale : A Nizza le padrone di casa della Francia si regalano il secondo successo nei Mondiali 2019 di Calcio femminile sconfiggendo nella sfida del girone A la Norvegia 2-1. Le realizzazioni di Valerie Gauvin e di Eugenie Le Sommer (penalty) hanno permesso alle transalpine di imporsi in questo confronto dove l’applicazione della VAR ha fatto un po’ discutere sul rigore realizzato dalla n.9, attaccante del Lione. A pareggiare il conto per le ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile 2-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Les Bleus sono agli ottavi di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95′ FINISCE QUI! LA FRANCIA È agli ottavi DI finale! 92′ Canta l’Allianz Riviera che vede vicino la qualificazione agli ottavi! 90′ 4 minuti di recupero. 88′ Grande giocata di Cascarino che salta tre difensori: sul suo cross però non ci arriva nessuno. 87′ Ora è forcing delle norvegesi in attacco. 85′ Dentro Skinnes al posto di Moe Wold. 84′ ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile 2-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Le Sommer riporta avanti Les Bleus su rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ Ottimo rigore all’esordio da titolare della #9: rigore netto assegnato alle transalpine per il calcione subito da Torrent. 72′ LE Sommer! GRANDE ESECUZIONE E SORPASSO FRANCIA! 2-1! 70′ RIGORE FRANCIA! AMMONITA ENGEN E OCCASIONE TRANSALPINA. 70′ VAR PROTAGONISTA! Possibile calcio di rigore per la Francia per fallo su Torrent. 68′ Ancora nessun cambio in ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile 1-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : autogol clamoroso di Renard! Allianz Riviera ammutolito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ Ottima chiusura di Renard su Herlovsen. 62′ Diari! Destro portentoso a lato. 60′ GAUVIN! Che aggancio della punta francese che poi trova la risposta della #1 nordica. 59′ Fase interlocutoria del match: francesi colpita nel loro momento migliore. 56′ Ammonita Le Sommer: fallo inutile a centrocampo. 55′ Incredibile autogol di Renard che, tutta sola, mette ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile 1-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gauvin sblocca il match a Nizza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Grande palla di Henry per Gauvin: la #13 anticipa Le Sommer che era posizionata meglio. 50′ Le Sommer! Palla a lato dopo l’ottimo destro a giro. 49′ Francia che sta dominando in lungo e in largo ora. 47′ Grande palla dalla sinistra di Majri e gol al volo dell’unico cambio rispetto al primo match. 46′ VANTAGGIO FRANCIA! 1-0 PADRONI DI CASA! Gauvin ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : equilibrio a Nizza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ HENRY! Riceve a limite e la piazza: palla a lato. 19′ Match nervoso: trattenuta Majri e ennesimo calcio di punizione. 17′ CHE BOTTA DI LE SOMMER! La prende sul volto Renard: occasione sventata. 14′ MJELDE! Colpo di testa sventato sulla linea da Torrent. 13′ Rischio della difesa di transalpina con Majri che perde palla al limite: angolo per le ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : sale la tensione a Nizza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Squadre nel tunnel! 20.48 Lo stadio di Nizza è pronto ad esplodere: sale la tensione all’Allianz Riviera! 20.45 Manca sempre meno all’inizio della sfida più bella dei gironi: chi vincerà? 20.43 L’Italia ha entusiasmato nella prima sfida del Mondiale vincendo 2-1 contro l’Australia: riuscirà ad avanzare nel torneo? 20.40 La Norvegia ha visto trionfare la sua ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : a Nizza ci si gioca il primo posto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Nelle qualificazioni, le nordiche hanno conquistato il primo posto con ben 21 punti su 8 match disponibile: la Francia invece, in quanto paese ospitante, era già qualificata, 20.29 Non a caso, la Francia, dispone del club europeo più forte in circolazione: il Lione, campione di Francia da 13 stagioni e che in Europa, nell’ultimo decennio, ha vinto 6 Champions League. 20.26 La ...

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : scontro diretto per il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica marcatori del Mondiale femminile–Le classifiche dei gironi del Mondiale 2019 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Norvegia, seconda giornata del girone A del Mondiale di calcio femminile 2019. I padroni di casa scendono nuovamente in campo per il secondo match del torneo: dopo il 4-0 contro la Corea del Sud, ecco lo scontro diretto in vetta. La Norvegia, ...

Basket - Mondiali 2019 : i 15 convocati della Francia. C’è Nando De Colo - escluso Fabien Causeur : Il CT della Francia Vincent Collet ha annunciato la rosa di 15 giocatori che prepareranno il prossimo Mondiale in Cina, che comincerà il 31 Agosto. Da questa prima lista ne verranno scelti dodici e dunque ci saranno tre esclusioni. Una squadra fortissima quella transalpina, che potrà contare anche su giocatori NBA come Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Charlotte Hornets), Timothe Luwawu Cabarrot (Chicago Bulls) e Frank Ntilikina (New York ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la Francia sfida la Norvegia - ostacolo Spagna per la Germania : Cominciano i match decisivi ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia, perché iniziano per tutte le squadre le seconde partite, che possono valere il riscatto e la conferma o la delusione e, in qualche caso, l’eliminazione. Due i grandi incontri di oggi: andiamo a vedere tutto nel dettaglio. NIGERIA-COREA DEL SUD (Ore 15:00) Allo Stade des Alpes di Grenoble va in scena la sfida tra le due sconfitte del gruppo ...