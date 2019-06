Ecco | Google Pixel 4 e Pixel 4 XL dovrebbero essere così

Ecco come Google - Microsoft e Amazon stanno cambiando l’industria del videogame : I giochi sono un pretesto, la partita vera i grandi la stanno giocando lassù sulle “nuvole”, dentro ai datacenter di metallo che distribuiscono servizi, film e musica e affari. Siamo nell'era dello streaming. Microsoft, Google e Amazon cercano di cambiare questa industria che prova a restare creativa...

Ecco come organizzare le schede in gruppi in Google Chrome : Con pochi accorgimenti è possibile impostare i gruppi di schede in Google Chrome definendo delle etichette per ogni gruppo per organizzare le schede in gruppi visivamente distinti, ad esempio per separare le schede associate a diversi compiti.

Ecco tutti i film in offerta e in uscita sul Google Play Film questa settimana : Nei giorni scorsi Google Play Film ha dato il benvenuto a numerosi Film più e meno nuovi, proponendone inoltre tanti altri a prezzo scontato.

Google Pixel 4 - sei tu? Ecco le prime foto reali che ritrarrebbero il modulo fotografico : Ecco due foto reali del presunto Google Pixel 4 o Google Pixel 4 XL, nelle quali possiamo avere un'ulteriore conferma del modulo fotografico di forma quadrata. Che ve ne pare?

Google Messaggi si prepara a ricevere due nuove funzioni : Eccole in anteprima : Nonostante la riservatezza delle due funzionalità in test su Google Messaggi il lavoro di un membro di XDA è servito per attivarle in anteprima

Ecco quando arriverà Google Pixel 4 per il calendario Verizon - ma non c'è traccia di LG V60 ThinQ : Trapelato il calendario Verizon con i periodi di uscita di Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 e i nuovi iPhone: niente grossi colpi di scena, ma non compare LG V60 ThinQ.

C'è tanto da scoprire sui Google Pixel 4 : Ecco degli altri render su fronte e retro : Alcuni designer si sono attivati per fugare più dubbi possibile, aiutati dalla somiglianza tra il render ufficiale e quelli diffusi in precedenza da OnLeaks

Google freme e così ci mostra i Google Pixel 4 : Eccoli nel primo render ufficiale : Con una mossa a sorpresa, la prima nella storia, Google esce allo scoperto e conferma il design dei Google Pixel 4 con alcuni mesi d'anticipo sulla loro presentazione, prevista a cavallo fra settembre e ottobre.

Si fanno sempre più hot : Ecco possibili foto e funzioni dei Google Pixel 4 : I nuoviGoogle Pixel 4, di cui abbiamo alcune foto, anche di prototipi, potrebbero portare al debutto numerose novità hardware e software.

Ecco com'è cambiata la copertura di Google Maps in giro per il Pianeta : Il team di Google Maps di tanto in tanto aggiorna l'elenco delle coperture offerte nei vari Paesi, distinguendo tre livelli di disponibilità e qualità dei dati

Google vuole portare la Modalità scura in Ricerca e Discover : Ecco i test : La Modalità scura è una feature sempre più diffusa in ambito mobile ed anche Google ha dimostrato negli ultimi mesi di voler puntare su tale soluzione

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : Ecco come averlo subito - anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili.

Ecco le novità in lavorazione per Google Messaggi dalla versione 4.4 : In attesa del blocco dello spam e il vero supporto RCS universale per tutti, Google Messaggi sta per ricevere alcune nuove funzionalità. Un teardown dell'ultimo aggiornamento mostra che il team di Google sta testando una nuova integrazione di Google Assistant nella schermata degli allegati e che Federated Learning sta crescendo in Gboard, inoltre ci sono anche le notifiche di promemoria per non dimenticarsi dei Messaggi ricevuti.

Ecco perché - secondo Google - escludere Huawei da Android è un rischio per la sicurezza : Google starebbe perorando la causa di Huawei nei confronti dell'amministrazione Trump, citando rischi per la sicurezza nel caso il ban continui.