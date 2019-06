Nomine e magistrati Il caso ora arriva sul tavolo del governo | Conte vede Bonafede 

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica l’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle Nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

Così Lotti e Palamara orientavano le Nomine dei magistrati : le carte del pg della Cassazione : Non c’era nulla di casuale negli incontri dei cinque consiglieri del Csm con Luca Palamara, Cosimo Ferri e Luca Lotti. E i togati, tanto i tre che si sono dimessi quanto due che sono ancora autosospesi, sapevano perfettamente che a quell’incontro segreto, organizzato la sera del 9 maggio in un albergo di Roma, ci sarebbe stato il deputato del Pd, ex ministro dello Sport. E, stando agli atti, sapevano benissimo anche cosa Lotti ...

Nicola Zingaretti su Lotti : "Il Pd che ho in mente non si occupa di Nomine di magistrati" : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interviene sull’affaire Csm che ha investito anche l’ex ministro dem Luca Lotti.“Di fronte all’indagine relativa al Csm - afferma -, data la delicatezza del tema, ritengo che occorrano la massima franchezza e precisione di giudizio. Se emergeranno rilievi penali, mi atterrò sempre al principio garantista e di civiltà giuridica secondo il quale prevale la presunzione ...

De Laurentiis - ‘ndo vai se non elargisci biglietti gratis ai magistrati che decidevano le Nomine : Lotito e Palamara Quando vede gli amici del Pd e anche i consiglieri, Palamara decide talvolta di coinvolgere Claudio Lotito. Il presidente della Lazio e` a sua volta amico di molti magistrati e politici, partecipa spesso a cene e incontri mondani. Li raggiunge anche a tarda sera. Ma soprattutto e` disponibile a regalare biglietti per le partite della sua Lazio. Il 15 maggio, in occasione della finale della Coppa Italia contro l’Atalanta, in ...