Lorenzo fa strike | Marquez invece bingo | la ‘Formica Atomica’ trionfa al Montmelò

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) Grazie all’incidente causato davince in carrozza aldavanti a Quartararo e Petrucci, allungando nella classifica generale Una gara pazzesca, dall’esito davvero sorprendente. Marcvince il Gp di Barcellona, ma lo fa senza avversari intorno a sè. Il motivo? Il clamoroso incidente causato in curva 10 da Jorge, una carambola perfetta per il campione del mondo, rimasto da solo dopo la caduta di Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Tutti giù per terra, con il numero 93 che va in carrozza fino al traguardo, prendendosi una vittoria fondamentale in ottica campionato che lo lancia a più 37 da Dovizioso. Seconda posizione per Fabio Quartararo, protagonista di un week-end davvero clamoroso dopo l’operazione all’avambraccio di pochi giorni fa. Completa il podio Danilo Petrucci, che salva ...

SkySportMotoGP : ?? 16 Mondiali per terra in una curva sola ?? Il video #CatalanGP ???? #SkyMotori #MotoGP #MotoGP70 - Yattaran1 : Ma un bel Strike da parte di #Lorenzo , complimenti ?? #MotoGP19 #motogp #CatalunyaGP - DespricableMe : RT @SkySportMotoGP: ?? 16 Mondiali per terra in una curva sola ?? Il video #CatalanGP ???? #SkyMotori #MotoGP #MotoGP70 -