È morta a 91 anni Simona Mafai | storica dirigente del PCI

Folgorata da una scossa elettrica in bagno! La giocatrice di poker più sexy è morta a 26 anni : Liliya Novikova aveva ventisei anni, occhi chiari e una passione che l’aveva trasformata in una celebrità. Era considerata la giocatrice di poker più sexy della Russia. È morta giovanissima dopo essere rimasta Folgorata da una scossa elettrica. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai media, stava ricaricando il cellulare a un dispositivo probabilmente difettoso. Oppure stava utilizzando un phon per asciugare i capelli.-- Il suo corpo è ...

Edith González - morta a 54 anni la star delle soap opera : Edith González, star delle soap opera messicane conosciuta in Italia per il suo ruolo di Beatrice in Cuore Selvaggio, è morta a 54 anni per un cancro alle ovaie. L’attrice era apparsa in tv molte volte durante la sua malattia, per raccontare la dura battaglia e per dare coraggio a chi si trovava nella sua stessa condizione. Una carriera tra cinema e tv, con 26 film e oltre 30 telenovelas. A 14 anni aveva recitato in Anche i ricchi ...

Edith Gonzalez - la star di Cuore selvaggio è morta a 54 anni : Si spenta dopo una lunga battaglia con un tumore che le era stato diagnosticato la prima volta nel 2016 l’attrice Edith Gonzalez. Beniamina del pubblico delle soap era famosissima anche in Italia perchè protagonista di Cuore selvaggio nel 1993-1994 è morta a 54 anni. Bambina prodigio iniziò la carriera a cinque anni e a 14 anni entrò nel cast della soap Anche i ricchi piangono nel 1979. Edith Gonzalez, la carriera Edith Gonzalez è nata a ...

Mondo della tv in lutto - l’attrice morta a 55 anni : da due lottava contro il cancro : Mondo della televisione in lutto. A soli 54 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore, è morta l’attrice messicana Edith González, star di telenovelas nota anche al pubblico italiano. Fu la protagonista di “Cuore selvaggio”, che andò in onda per la prima volta nel nostro Paese nel 1993, trasmessa su Rete 4. Negli ultimi tempi, era apparsa spesso in televisione in patria per parlare della sua malattia, e anche dai social ...

L’attrice Edith González morta a 55 anni! Lottava contro il cancro : A soli 55 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore, è morta L’attrice messicana Edith González, star di telenovelas nota anche al pubblico italiano. Fu la protagonista di “Cuore selvaggio”, che andò in onda per la prima volta nel nostro Paese nel 1993, trasmessa su Rete 4. Negli ultimi tempi, era apparsa spesso in televisione in patria per parlare della sua malattia, e anche dai social condivideva costantemente messaggi di incoraggiamento ai ...

Bari - è morta a 55 anni la professoressa Marialuisa Zuppetta : insegnava diritto all'UniSalento : Da un anno combatteva con un tumore ma non aveva mai abbandonato il suo ruolo di professore aggregato a Lecce. I funerali venerdì 14 giugno

Liliya Novikova - trovata morta “la più bella giocatrice di poker” : aveva solo 26 anni : Era stata definita dai media “la più bella giocatrice di poker” di tutta la Russia. Liliya Novikova è morta all’età di 26 anni. Il suo corpo è stato trovato nel bagno del suo appartamento a Mosca: secondo le prime ricostruzioni, a uccidere la ragazza sarebbe stata una scarica elettrica generata da un dispositivo elettronico collegato alla presa. Un’altra ipotesi tiene invece in considerazione una caduta: la 26enne, ...

Bari. In via Murat : morta donna di 50 anni caduta dal balcone : Un morto in via Gioacchino Murat, alle spalle della Questura di Bari. Una donna di 50 anni ha perso la

Gabe Grunewald - morta a 32 anni l’atleta statunitense diventata simbolo della lotta contro il cancro : Gabe Grunewald, mezzofondista statunitense che da tempo combatteva una dura battaglia contro il cancro, è morta all’età di 32 anni. Era diventata un simbolo per la grande forza di volontà con la quale combatteva il male che l’aveva colpita nel 2009. “Se n’è andata la mia migliore amica, ispirazione, eroina“: queste le parole con le quali il marito dalla sportiva, Justin, ha dato la notizia social. Grunewald era ...

È morta Gabe Grunewald - l’atleta simbolo della lotta al cancro aveva 32 anni : Gabe Grunewald è morta. A dare la triste notizia è stato il marito Justin annunciando che se n’è andata la sua “migliore amica, ispirazione, eroina”. Nei giorni scorsi lo stesso Justin aveva chiesto ad amici e sostenitori di mandarle messaggi per salutarla. La mezzofondista statunitense era diventata un simbolo per il carattere con cui ha affrontato la malattia.

Addio a Grunewald - morta a 32 anni l'atleta simbolo della lotta al tumore : Era diventata un simbolo per la forza di volontà e la grinta con cui ha affrontato il cancro. Gabe Grunewald, mezzafondista statunitense, si è spenta oggi dopo una lunga battaglia...

Gabe Grunewald - addio all'atleta-eroina : correva con il cancro - è morta a 33 anni : Lutto nel mondo dell'atletica. È morta la mezzofondista statunitense Gabe Grunewald, da tempo malata di cancro e diventata un simbolo per la forza di volontà ed il carattere con cui ha affrontato il male che l'aveva colpita nel 2009. A dare notizia della scomparsa della statunitense classe '86 il ma

Donna "fantasma" trovata morta : pesava 30 chili e non usciva di casa da 45 anni : Nessuno aveva più visto Luciana Simoncelli da quando aveva 12 anni. Viveva "murata in casa" con la madre e una sorella...

Donna fantasma trovata morta in casa! Pesava 30 chili e nessuno la vedeva da 47 anni : Il vero dramma non è solo la morte a 59 anni e 30 chili di peso, è che in paese nessuno pensava vivesse ancora, da quasi mezzo secolo. La Procura di Urbino indaga sul decesso di Luciana Simoncelli, 59 anni, nella casa dove abitava con la madre e la sorella, a Serravalle di Carda, 300 abitanti nel comune di Apecchio. Gli ultimi ricordi che in paese qualche abitante risalgono a quando non era neanche adolescente, era una normale bimba di 12 ...