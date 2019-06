Tunisino la pesta a casa Poi le porta via la figlia

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Claudio Cartaldo Ilaggredisce l'ex compagna evia la. Fermato dalla polizia a Bologna Aggredita dall’ex compagnoche poi le ha ancheto via la. Sono state due ore da incubo quelle vissute da una donna a Bologna, che sarebbe statata dall’ex convivente, e di una bambina,ta via con la forza da. La violenza I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì, quando F.S., undi 31 anni, si sarebbe introdotto nelladi una bolognese di 42 anni e l’avrebbe aggredita. L’uomo, dopo aver minacciato l’ex convivente, ha preso la bimba di 6 anni nata dalla loro relazione e l'hata via. Dopo due ore gli agenti della radiomobile di Bologna sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, sottrazione di minore, minacce e lesioni personali. L’uomo ha precedenti per spaccio ...

