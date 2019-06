Per il Mattino nella trattativa per James Rodriguez potrebbe rientrare Theo Hernandez

Mattino : Lapo Elkann “Sarri è stato scelto Perché ha fame e potrà trasmettere gli stimoli giusti” : Continua l’affollarsi di notizie sulla panchina della Juve, in assenza di annunci o dichiarazioni ufficiali ci si affida a confidenze riportate e proprio una di queste arriva dal Mattino. John e Lapo Elkann, in vacanza per qualche giorno a Napoli, hanno fatto tappa ieri sera da “Mimì alla Ferrovia”, dove oltre ai selfie avrebbero scambiato qualche battuta con il proprietario sulla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore ...

Cambio modulo Napoli - Il Mattino : “Due opzioni spiegano Perché si punta su Lozano e James Rodriguez” : Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez” Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez”. Stando ai rumors ed alle trattative, non vi è dubbio che Ancelotti pensa ad un Cambio modulo per la prossima stagione. La ricerca di un fantasista ed un esterno offensivo lasciano pensare ad alcune soluzioni tattiche ...

Mattino : Per l’affare James Rodriguez il Napoli ha la carta Branchini - amico di Ancelotti : Il Mattino svela un interessante retroscena sull’affare James Rodriguez al Napoli, si tratta di Giovanni Branchini. Un guru del mercato nazionale e internazionale, ma anche grande amico di Carlo Ancelotti Giovanni è l’amico così definito dallo stesso Ancelotti in una recente intervista che tesse le tele ogni volta che sia necessario C’è lui dietro tante grandi operazioni di mercato come Ronaldo all’Inter, Rui Costa dalla Fiorentina ...

Il Mattino – Napoli - tutto su Lozano e James Rodriguez : pronta una cessione Per finanziare il colpo : Il Mattino – Napoli, tutto su Lozano e James Rodriguez: pronta una cessione per finanziare il colpo Il Mattino – Napoli, tutto su Lozano e James Rodriguez: pronta una cessione per finanziare il colpo. Prosegue il casting per il bomber da regalare a Carlo Ancelotti per la prossima stagione. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ si sofferma su due nomi, scrivendo sul piano del club partenopeo per finanziare il ...

Il Mattino – Italia - la bella faccia di Insigne : Perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale : Il Mattino – Italia, la bella faccia di Insigne: perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale Il Mattino – Italia, la bella faccia di Insigne: perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale. L’ attaccante napoletano in grande spolvero in Grecia-Italia, match valido per il terzo turno di qualificazione ad Euro 2020. Il numero 24 del Napoli si è reso protagonista di un’ ottima prestazione condita da un gol di ...

Mattino : Dubbio Insigne Per la Nazionale : Dubbio Insigne in Nazionale. Come riporta Bruno Majorano sul Mattino, Mancini é n Dubbio sulla formazione che schiererà contro la Grecia «Ho visto tutti gli attaccanti abbastanza bene, ho ancora qualche ora per valutare. La certezza è una: ho cinque centravanti, qualcuno dovrà andare in tribuna» Ha dichiarati il tecnico è l’incertezza è proprio su Lorenzo e Quagliarella, i due napoletani si contendono il posto Tutto gira attorno a ...

Mattino 5 - ultima puntata Per Federica Panicucci? In studio piomba il fidanzato : imbarazzo totale : Sorpresa romantica per Federica Panicucci durante l'ultima puntata di Mattino Cinque su Canale 5: in studio si è presentato il suo fidanzato Marco Bacini e i due hanno cominciato a ballare da veri innamorati sulle note suonate dal vivo da Mariano Apicella, il musicista amico di Silvio Berlusconi, e

Governo - Di Maio a 24Mattino : “Garavaglia? sPero innocente - altrimenti lasci”. “No rimpasti - presto ministro Ue” : “Prima di tutto auguro a Garavaglia di essere innocente. Se non dovesse essere così auspico quello che è successo con Rixi, cioè un passo indietro del diretto interessato”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio su Radio24 sul processo a carico del vice-ministro dell’Economia, che ieri è stato anche raggiunto da un invito della Corte dei Conti per danno erariale. E sulla possibilità di un prossimo rimpasto di ...

Renault-Fca - Di Maio a 24Mattino : “OPerazione fallita Per interventismo di Stato del governo francese” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a 24Mattino su Radio 24. “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con ...

Mattino Cinque : Giulia De Lellis criticata Per il flirt con Iannone? : Giulia De Lellis e Andrea Iannone: arriva una critica da Mattino 5 Mattino 5 ha chiuso oggi una stagione ricca di sorprese e di soddisfazioni. Federica Panicucci ha voluto dedicare l’ultimo segmento della puntata conclusiva dell’edizione 2018/19 ai gossip dell’estate. Al centro del salotto rosa della conduttrice di Cecina è finita proprio Giulia De Lellis, per il suo presunto flirt con Andrea Iannone. In base quanto ...

Il Mattino – Sarri alla Juve - c’è Abramovich dietro l’attesa infinita : Perché il russo non dà risposte : Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte “Guai a fare i conti senza l’oste. Soprattutto se l’oste è Roman Abramovich, il secondo uomo più ricco della Russia, con un patrimonio sterminato che, certo, non prende decisioni in ...

Il Mattino – Via libera Per James Rodriguez : il Real Madrid fissa il prezzo e aspetta il Napoli : Il Mattino – Via libera per James Rodriguez: il Real Madrid fissa il prezzo e aspetta il Napoli Il Mattino – Via libera per James Rodriguez: il Real Madrid fissa il prezzo e aspetta il Napoli. Il Bayern Monaco non ha riscattato l’ attaccante per la cifra fissata a 52 milioni, ora il club partenooeo può provare a portarlo in azzurro e accontentare il tecnico Carlo Ancelotti. Ne parla l’ edizione odierna de Il ...

Il Mattino – Napoli - mossa Per Lozano : pronta mega offerta al Psv. I dettagli : Il Mattino – Napoli, mossa per Lozano: pronta mega offerta al Psv. I dettagli Il Mattino – Napoli, mossa per Lozano: pronta mega offerta al Psv. Il casting del club azzurro continua senza soste per arrivare a dare al tecnico Carlo Ancelotti per la prossima stagione. I nomi più in voga restano Rodrigo del Valencia, la new entry Duvan Zapata dell’ Atalanta e l’ esterno offensivo messicano Hirving Lozano. L’ ...

Taormina (Il Mattino) : “Sarri alla Juve sembra uno specchietto Per le allodole” : Uno strumento per sviare l’attenzione Abbiamo già detto che Pino Taormina è un giornalista molto informato su Maurizio Sarri. E oggi si mostra scettico sulle possibilità che Sarri possa finire alla Juventus. Ecco che cosa scrive: Certi momenti, leggendo le indiscrezioni dei quotidiani economici che parlano della triangolazione Adidas-Juventus-Guardiola viene il sospetto che Maurizio Sarri, poverino, possa essere soprattutto uno ...