Parola di Dago | Vecchiaia

vanityfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Scusatemi, ma a che età si diventa vecchi? Tra le nostre incertezze vi è anche questa: non sapere a che età apparteniamo. I confini tra giovinezza, maturità esono diventati mobili e allungabili come un chewing-gum. Vediamo: una volta un calciatore veniva pensionato a trent’anni, una modella naftalinata a 20, Greta Garbo disoccupata a 35. Andy Warhol, erano gli anni Sessanta, confessava: «Quando hai i capelli grigi, ogni normale movimento che fai sembra “giovane e scattante”, così quando avevo ventitré-ventiquattro anni mi sono tinto i capelli di grigio». E oggi? La terza età ha messo la quarta e trionfa la «sindrome di Cher» (Da qui all’Eternit), una diva che soffre ancora di acne giovanile, così provocante da essere in grado di trasformare una fascia Gibaud in un tanga. Questa alterazione d’età che uno spirito un po’ burino definirebbe «non cresce e non crepa» è ormai una ...