Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati

(Di sabato 15 giugno 2019), 42 anni, e, 29, si sarebberodopo quasi due anni d'amore. A riportare l'indiscrezione il britannico The Sun.Il cantante dei Coldplay avrebbe spifferato l'avvenuta rottura ad alcuni amici. L'addio sarebbe diventato realtà il mese scorso, dopo 20 mesi di coppia. E pensare che in passato si era parlato persino di un possibile matrimonio. "erano molto accomodanti e sembravano sempre felici insieme", ha rivelato un amico di, ma qualcosa si è evidentemente rotto con il passare del tempo. "Si è parlato di fidanzamento, ma ora hanno preso strade diverse. E' stata una vera sorpresa per tutti".si15 giugno 2019 10:06.

