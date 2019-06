Cani in spiaggia | il Tar | I Comuni non possono vietare l' accesso ai lidi

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Francesca Bernasconi I giudici hanno definito illegittima l'ordinanza del Comune di Latina, che vietava l'aisul litoralel'inaiè "ragionevole e illogico". Ad affermarlo è una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 11 marzo, che ha definito illegittima l'ordinanza del Comune di Latina, che aveva vietato l'ingresso inai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la scelta del Comune di Latina è stata ritenuta inadeguata, anche sulla base delle "indicazioni regionali che attribuiscono aiil potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili, tratti dida destinare all’accoglienza dei". Sulle spiagge, quindi, dovrebbero esserci delle aree destinate agli animali, ma a Latina oltre al danno c'è anche la beffa: così non solo inon hanno zone pensate ...

