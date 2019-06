Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 15-06-2019

lanotiziasportiva

(Di sabato 15 giugno 2019) Il Fenerbahce chiede Kalinic, mentre il Chelsea propone un rinnovo biennale a Willian. Ledi giornata dei principali club europei.Per rinforzare l’attacco, il Fenerbahce vuole puntare sull’usato garantito. La dirigenza è al lavoro per garantirsi l’ex attaccante di Fiorentina e Milan, Nikola Kalinic, in forza all’Atletico Madrid e Ze Luis dello Spartak Mosca. Con questi due innesti, il reparto d’attacco sarebbe quasi al completo. Il club turco non ha al momento intenzione di fermarsi e avrebbe chiesto al Siviglia l’ex difensore della Roma Simon Kjaer.Il colpo estivo dell’Ajax potrebbe essere Quincy Promes, ma i lancieri non sarebbero disposti a versare 20 milioni nelle casse del Siviglia. In uscita ci sarebbe il giovane talento brasiliano David Neres, inseguito nelle ultime ore da Everton e PSG così come il compagno di ...

