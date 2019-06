Calcio: 2-0 al Piacenza, Trapani in B

Iltorna in Serie B dopo solo due stagioni. Nella finale di ritorno dei playoff di Lega Pro, allo stadio Provinciale, la compagine siciliana ha battuto per 2-0 ilcon le reti di Nzola al 21' e Taugourdeau all'84'. La gara di andata era finita 0-0. I giocatori della squadra granata dieci giorni fa avevano messo in mora la società perché non ricevono lo stipendio da oltre due mesi, ma avevano garantito comunque il massimo impegno. Così è stato e i siciliani diventano la 20.ma squadra della serie cadetta.(Di sabato 15 giugno 2019)