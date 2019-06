Viareggio | studenti buttano gatta dal secondo piano

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Quello che è successo all’Istituto Superiore d’Istruzione Piaggia di“forse voleva essere un “gioco”, forse voleva essere una “goliardata”, forse voleva essere un modo originale di “festeggiare” la fine della scuola, ma di sicuro è soltanto un atto incivile e crudele, oltre che un reato. La scuola aveva adottato da qualche mese una giovanecome mascotte e qualche giorno fa alcunil’hanno buttata già daldell’istituto. La micia è stata immediatamente soccorsa da una insegnante che l’ha portata dal veterinario e per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. L’episodio è stato denunciato sulla pagina Facebook della scuola, condannando la gravità del gesto e annunciando l’intenzione di fare luce sulla vicenda e individuare i responsabili“: lo spiega la Lega Nazionale per la Difesa del Cane in una nota. “L’iniziativa della scuola di adottare ...

