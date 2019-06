Rolling Thunder Revue | Dylan | Scorsese e la potenza del falso recensione

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Aspettando in autunno The Irishman, l’attesissimo film di Martincon Robert De Niro e Al Pacino targato Netflix, la piattaforma produce e rende disponibile dal 12 giugno: A BobStory, il documentario che il regista newyorkese ha dedicato all’artista di Duluth.si era già occupato dinel 2005 in No Direction Home, che ricostruiva gli anni della sua ascesa fino all’incidente in motocicletta del 1966 e componeva insieme un affresco dell’America dei tumultuosi e fecondi anni Sessanta.invece, attraverso cospicui materiali di repertorio e nuove interviste, tra cui una recente allo stesso, racconta il leggendario tour che l’artista intraprese a cavallo tra l’ottobre del 1975 e il maggio 1976. Dopo una lunga assenza dal palcoscenico di otto anni e diversi album interlocutori, nel 1975era tornato nel ...

