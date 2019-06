Pizza con 1 chilo di formaggio | ora esiste al Domino' s in Giappone

L’intelligenza artificiale che controlla la qualità della Pizza : In Italia non è un problema ricorrente in virtù della bravura dei pizzaioli, ma all’estero invece la pizza è spesso fonte di disguidi. Il riferimento vale in particolare per le catene che si dedicano al prodotto gastronomico più diffuso al mondo, che a livello promozionale promettono quell’alta qualità talvolta tradita nella versione finale. Domino’s pizza è però convinta di aver trovato la soluzione al problema grazie alL’intelligenza ...

Modena - proteste davanti all’ItalPizza : polizia sgombera con lacrimogeni. Sindacati : “Sostituiti operai in sciopero” : Non si fermano le proteste e le tensioni davanti alla sede dell‘Italpizza, azienda modenese leader della pizza surgelate, teatro da quest’inverno di scioperi e picchetti. Lunedì è stato dichiarato lo stop dalla Cgil e dal Si Cobas. Un gruppo di lavoratori in appalto è tornato quindi a manifestare fuori dai cancelli per chiedere l’adeguamento del contratto a quello degli alimentarsti, libertà di attività sindacale e migliori ...

Italiani e Pizza - quell'amore incondizionato : Meglio di Romina e Albano, meglio di William e Kate. Quello tra pizza e Italiani è un amore assoluto che non conosce ombre o periodo di crisi: a riprovarlo, se mai ce ne fosse bisogno, arriva anche una recente indagine realizzata da Eataly, e presentata in occasione di Impronte di pizza, secondo cui la regina della tradizione tricolore sarebbe protagonista sulle nostre tavole almeno – e sottolineiamo almeno – una volta a ...

"Sole - mare - cultura e Pizza. Ecco perché non racconto l'altra Napoli" : Ma - affermano gli sdegnati i censori - Napoli è il sole, il mare, la cultura, la pizza più buona del mondo, le canzoni, Enrico Caruso e Villa Pignatelli. Caravaggio e San Domenico Maggiore. perché ...

Veneto - la cannabis light è come la Pizza : ordinata e consegnata a domicilio : Francesca Bernasconi I riders portano la cannabis legale casa per casa: l'idea di due coltivatori di Mestre Prima le pizze, poi panini, zuppe e persino piatti di sushi. Ma ora che è arrivata la cannabis legale e i negozi hanno iniziato a vendere tisane, oli e caramelle alla marijuana, anche i riders si adattano. Così la cannabis arriva direttamente a domicilio. È l'idea di due 26enni di Mestre, che hanno dato vita a Driving Weed, il ...

Il Bayern festeggia con la pasta sulla Pizza. L'Inter sbotta : «Basta!» : TORINO - Il Bayern Monaco ha sconfitto il Werder Brema , non senza difficoltà, nella semifinale a gara unica, conquistando così la finale di Coppa di Germania , ed immancabile è il tweet per ...

Finisce con la mano nell'impastatrice - grave infortunio ad un Pizzaiolo di La Maddalena : L'infortunio ad un pizzaiolo di La Maddalena. infortunio sul lavoro, questa mattina, verso le 11, nel locale Speedy Pizza di via Indipendenza a La Maddalena. Da quanto si apprende, il titolare, Gianni ...

Sono foggiani i primi 'assaggiatori esperti di Pizza con metodo scientifico' d'Italia : ... l unedì 29 aprile, dalle 9.30 presso la Fiera di Foggia, si terrà l'incontro dal titolo 'La pizza, eccellenza mondiale frutto del connubio tra scienza e arte' . 'Si tratta di un'occasione utile per ...

Tutti pronti a giocare con il nuovo Monopoly Pizza : Dopo aver conquistato oltre un miliardo di giocatori dal suo debutto sugli scaffali dei negozi nell'ormai lontano 1935, anche al Monopoly è venuto un certo appetito. Ecco allora che il leggendario gioco da tavola ha deciso di arrendersi al fascino e al gusto della regina della tavola italiana, sfornando – è proprio il caso di dirlo – una nuova edizione speciale da acquolina in bocca: Tutti pronti con tovagliolo e birretta a portata di mano, ...

Ciak a Trieste - con Pizza - per Samuel Jackson : Come resistere al richiamo di una vera pizza napoletana, tantopiù se sei un famoso attore americano - uno dei preferiti di Quentin Tarantino tanto per fare un nome a caso - impegnato in Italia , ...

Gusto e Benessere con Pane e Pizza Functional FOOD SALUS® : Le tendenze di mercato nel settore del FOOD evidenziano oggi un aumento della richiesta da parte dei consumatori di prodotti in linea con una dieta sana, bilanciata e orientata al Benessere. All’interno di questo scenario, acquistano sempre più importanza gli alimenti funzionali, cioè quelli in grado di apportare benefici per una o più funzioni fisiologiche e di prevenire o ridurre il rischio di patologie. Ruggeri Srl ha presentato in ...

Gusto e Benessere con Pane e Pizza Functional FOOD SALUS® : Le tendenze di mercato nel settore del FOOD evidenziano oggi un aumento della richiesta da parte dei consumatori di prodotti in linea con una dieta sana, bilanciata e orientata al Benessere. All’interno di questo scenario, acquistano sempre più importanza gli alimenti funzionali, cioè quelli in grado di apportare benefici per una o più funzioni fisiologiche e di prevenire o ridurre il rischio di patologie. Ruggeri Srl ha presentato in ...

Pizzarotti 'Corro al servizio di una idea contro i seguaci di Orbàn - ma resterò a Parma a fare il sindaco' : Mi creda, fare il sindaco è il lavoro più bello ma più difficile del mondo'. Volevo dire che lei si espone al rischio della conta, lo sa? 'Ma è uno degli obiettivi, infatti. Tutti hanno sempre paura ...

Europee - Pizzarotti capolista in alleanza con +Europa : “Non abbandono Parma”. Ma le opposizioni : “Tradisce il mandato” : Candidato in Europa ma con la promessa di non abbandonare Parma. Almeno nelle intenzioni. Federico Pizzarotti, a un anno dalla fondazione di Italia in Comune, è già pronto a correre per l’Europarlamento. L’ex Cinquestelle confermato nel 2017 alla guida del Comune di Parma dopo l’addio al Movimento, ha rotto gli indugi: sarà capolista al Nord-Est per Italia in Comune e +Europa. “Saranno le elezioni Europee più importanti degli ultimi ...