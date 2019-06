Juve | Sarri avrebbe ottenuto il via libera dal Chelsea | mancherebbero solo le formalità

Anche per la Bbc è fatta per Sarri alla Juve : Oggi sembra davvero il #SarriDay, o forse è solo la stAnchezza per la lunga attesa e la suggestione. Ma l’Ansa lancia un’agenzia in cui riporta la BBC, secondo l’emittente sarebbe stato raggiunto l’accordo tra Juve e Chelsea per liberare Maurzio Sarri. Per chiudere Agnelli ha accordato di versare nelle casse del club inglese 5 milioni di sterline, come supposto in questi giorni. Sarri deve solo firmare con la Juve il ...

Calciomercato Juve - Sarri ad un passo : nella sua formazione ci sarebbero Chiesa e Icardi : Come riporta parte dei media sportivi italiani, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe molto vicino. Paratici è appena tornato da Londra dove avrebbe lavorato per la conclusione della trattativa con il Chelsea. L'ufficialità potrebbe arrivare ad ore. Intanto, starebbe già nascendo la nuova Juventus che sarebbe plasmata sulle idee del tecnico toscano. In difesa le certezze sono Bonucci e Chiellini, mentre è già stato perfezionato ...

Sarri-Juventus - oggi è il giorno chiave : si attende l’annuncio : SARRI JUVENTUS- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, il tecnico sarebbe ormai pronto a dire addio al Chelsea e sposare i colori bianconeri. Solo pochi dettagli prima dell’annuncio che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. La Juventus verserà un’indennizzo da […] L'articolo Sarri-Juventus, oggi è il giorno ...

Pedullà gongola su Twitter : è il giorno di Sarri alla Juve - il 14 giugno : Forse è arrivato il giorno, il tanto atteso giorno dell’annuncio del nuovo allenatore della Juventus. È passato quasi un mese da quando Agnelli e Allegri in conferenza stampa raccontarono della loro separazione e fino ad oggi si è detto tutto e il contrario di tutto sul possibile successore. Stamattina Alfredo Pedullà, giornalista da sempre molto informato per tutto ciò che riguarda Maurizio Sarri, con un tweet sembra chiudere la ...

Il presidente dell'Empoli Corsi : 'Sarri alla Juve - per Traorè mancano le firme' : Dopo Chievo Verona e Frosinone, la terza squadra a retrocedere in Serie B in questa stagione è stato l'Empoli. Retrocessione che a detta di molti è stata immeritata, in quanto la società toscana ha espresso un calcio di qualità e ha lanciato giovani davvero interessanti. A tal riguardo ha parlato a tuttomercatoweb.com il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che si è soffermato sulla delusione per la retrocessione, ma anche sul mercato che ...

Sarri Juventus - arriva la fumata bianca : oggi atteso l’annuncio : Sarri Juventus- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei bianconeri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, mancherebbero ormai pochi dettagli per la “liberazione” del tecnico toscano dal Chelsea. Un affare che sarà perfezionato nel giro delle prossime ore. Non è escluso che Sarri possa essere annunciato dalla società juventina […] More

Sarri verso la Juve - c'è l'accordo per lasciare il Chelsea : Semaforo verde per Maurizio Sarri alla Juve. Il Chelsea ha concordato in via di principio un'intesa col tecnico affinché possa approdare al club bianconero, secondo quanto risulta alla Bbc. L'accordo è stato raggiunto nella tarda serata di giovedì 13 giugno, nel corso di colloqui con la dirigenza. Oggi dovrebbe essere messo a punto l'accordo definitivo che secondo la fonte britannica prevede una commissione di ...

BBC e Guardian dicono che la Juventus ha trovato un accordo col Chelsea per assumere l’allenatore Maurizio Sarri : Giovedì sera diverse autorevoli fonti hanno scritto che il Chelsea e la Juventus hanno trovato un accordo preliminare per il passaggio dell’allenatore Maurizio Sarri dal primo club al secondo. Lo hanno scritto BBC, Guardian e il giornalista di Sky Sport Gianluca Di

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve : il suo vice è Giovanni Martusciello : E’ il Sarri day. Il matrimonio tra la Juventus e Maurizio Sarri si celebra ufficialmente oggi. Sono stati infatti definiti

Bucchioni : “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez : Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez” Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez”. Grandi manovre, quindi, in Serie A. L’ex tecnico del Napoli, siederà sulla panchina bianconera, mentre il Napoli prova il colpo grosso con l’attaccante del Real Madrid. Ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per ...

Juventus - ‘finalmente’ Sarri : il Chelsea lo libera - trovato l’accordo! : Juventus, ci siamo. ‘Finalmente’, si potrebbe dire, i bianconeri avranno il loro tecnico. trovato l’accordo con il Chelsea per Sarri dopo il viaggio di Paratici a Londra. La Vecchia Signora pagherà l’indennizzo ai blues per liberare il toscano, ma anziché i 6 milioni iniziali previsti si è scesi a 3,5/4. L’ultimo ostacolo è stato superato, si attende adesso l’annuncio.L'articolo Juventus, ...

Di Marzio : «Sarri alla Juve - ci siamo. Con lui Martusciello» : Gianluca Di Marzio ha aperto la puntata dello speciale calciomercato di Sky Sport con la notizia – non originale in verità – che Maurizio sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Di Marzio ha detto che c’è stato un incontro a Londra tra Paratici e la Granovskaia. Che tra le parti è stata raggiunta un’intesa di massima. L’indennizzo chiesto dai Blues è di poco conto. Proprio il ds bianconero ieri era a ...

Juventus-Chelsea - trattativa in dirittura per Sarri : ecco come il club bianconero ha sbloccato l’operazione : Chelsea e Juventus stanno per raggiungere un accordo per il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero, l’allenatore toscano avrà come vice Martusciello Maurizio Sarri e la Juventus, trattativa ai dettagli. Il Chelsea ha dato il proprio via libera, arrivato dopo l’ultimo incontro andato in scena a Londra tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici, riuscito a strappare un forte sconto sull’indennizzo che i blues chiedevano per ...

Calciomercato Juventus - se dovesse saltare Sarri l'alternativa potrebbe essere Mourinho : Sale l'attesa per tutta la tifoseria della Juventus, che ancora non sa chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la panchina bianconera da quasi un mese e la dirigenza della Juventus sta tenendo tutti i tifosi sulle spine. In queste ore sta circolando con grande insistenza il nome di Maurizio Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea e che è riuscito ad arrivare al terzo posto in campionato. Stando ...