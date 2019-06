Il veicolo elettrico che cambia forma a seconda di quanto spazio ti serve

wired

(Di venerdì 14 giugno 2019) Unmodulare del tutto inedito, Scania Nxt: il suo concept –sviluppato dal produttore svedese, che l’ha mostrato in anteprima nel corso del Global Public Transport Summit andato in scena nei giorni scorsi a Stoccolma – è diredell’uso che il suo possessore vuole farne, diventando un bus, un camion o un furgone. Sì, davvero: concepito per il trasporto di persone e merci, il mezzoa guida autonoma si basa su due moduli (anteriore e posteriore, ognuno conta su ruote e motore) sui quali si possono installare in pochi minuti scocche differenti, variando cosìe tipo di impiego del. Le configurazione di Scania NXT (foto: Scania) Da bus per trasportare i bambini a scuola o le persone al lavoro durante la mattinata, al furgone per le consegne merci, fino al camion per raccolta notturna dei rifiuti: un mezzo che diventa ciò che si vuole. ...

