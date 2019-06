HAZARD AL REAL MADRID ' Sogno realizzato | ma Modric non mi lascia la maglia numero 10'

Calciomercato Real Madrid - presentato HAZARD : grande festa al Bernabeu [FOTO e VIDEO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Real Madrid - Eden HAZARD si presenta : “sognavo di giocare qui fin da piccolo - adesso voglio godermi tutto” : Il Real Madrid ha presentato oggi Eden Hazard, il presidente Florentino Perez ha fatto gli onori di casa E’ stata la giornata di Eden Hazard, la prima al Bernabeu per il belga, desideroso di cominciare questa sua nuova avventura in carriera. L’ex Chelsea è stato presentato oggi al Bernabeu, davanti ad un folto pubblico che ha affollato gli spalti dello stadio spagnolo come accade in occasione dei big match. Queste le prime ...

HAZARD è un calciatore del Real Madrid : la lunga lettera d’addio al Chelsea : “Giochero’ nel Real Madrid, non e’ un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione”. Eden Hazard scrive un lungo post sui social ...

Il calciatore belga Eden HAZARD è stato comprato dal Real Madrid per almeno 100 milioni di euro : Il calciatore belga Eden Hazard, che da sette stagioni giocava al Chelsea, è stato comprato dal Real Madrid per almeno 100 milioni di euro, in quello che sarà certamente uno dei trasferimenti più importanti e costosi del calciomercato estivo europeo.

Real Madrid - ufficiale l’arrivo di HAZARD : così Zidane ha la stella da cui ripartire : Il Real Madrid ha la sua nuova stella. Eden Hazard lascia il Chelsea dopo sette stagioni: ha appena firmato il contratto che lo legherà ai Blancos fino al 30 giugno 2024. Un anno dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, Florentino Perez regala ai tifosi il colpo ad effetto, quello che potrebbe essere premonitore di un nuovo calciomercato in stile Galagticos per rimediare a una stagione deludente. Intanto il Real ha già acquistato anche Luka Jovic, ...

Calciomercato Real Madrid - ufficiale il passaggio di HAZARD ai Blancos [VIDEO] : Calciomercato Real Madrid – Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Eden Hazard con una nota sul proprio sito e un post su Instagram. Affare chiuso per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Hazard, attaccante belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e sarà presentato il prossimo 13 giugno allo stadio Bernabeu dopo aver superato le tradizionali visite mediche. #WelcomeHazard pic.twitter.com/6CvH9LHXSy — ...

Real Madrid scatenato - ufficiale l’arrivo di HAZARD : è il secondo colpo dopo Jovic : Hazard saluta il Chelsea per iniziare una nuova avventura al Real Madrid: i dettagli Il Real Madrid ha finalmente annunciato l’ingaggio di Hazard: l’attaccante belga ha firmato con la squadra spagnola un contratto fino a giugno 2024, come spiegato nella nota del club. Il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento del belga, che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana, esattamente il 13 ...

Dall’Inghilterra - c’è l’accordo Chelsea-Real Madrid per HAZARD : le cifre : Grande colpo di mercato in casa Real Madrid, c’è l’accordo per l’arrivo ai Blancos dell’attaccante Eden Hazard. Il calciatore belga si trasferirà dal Chelsea in Spagna per 88,5 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro, più eventuali bonus, è quanto riporta il ‘Guardian’, secondo cui i due club stanno preparando i contratti da firmare. Hazard ha ancora un anno di contratto con il Chelsea ma ha ...

Juventus - l'arrivo di HAZARD al Real potrebbe portare ad un doppio acquisto : James ed Isco : Il mercato della Juventus è pronto a decollare, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che a breve dovrebbe arrivare. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è Maurizio Sarri, dato dalla maggior parte dei media sportivi vicino alla Juventus. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in Serie A ed in Champions League. Alcune trattative saranno ...

Calciomercato - primo colpo Real Madrid : "l'ammazza-Inter" Jovic dall'Eintracht per 65 milioni - ora HAZARD : L'ammazza Inter per Zinedine Zidane. È ufficiale il passaggio di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte al Real Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito web. Il 21enne attaccante serbo ha firmato con i Blancos un contratto fino al 30 giugno 2025, e il costo d

Real Madrid - niente da fare per Neymar : HAZARD c’è ed adesso si punta Mbappè : Intenzioni molto importanti in casa Real Madrid, dopo una stagione deludente i Blancos si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione. Nelle ultime ore è arrivata una decisione: niente Neymar. Secondo quanto riportano oggi i media spagnoli vicino al club blancos il Real Madrid teme il suo eventuale adattamento, secondo ‘AS’ l’agente del calciatore è stato a Madrid tre settimane fa per incontrare ...

Il Real Madrid preme per HAZARD - ma il Chelsea resiste : blancos costretti ad aumentare l’offerta : Nonostante il giocatore abbia detto chiaramente di voler lasciare i blues, non è ancora chiusa la trattativa tra Chelsea e Real Madrid Eden Hazard e il Real Madrid non vedono l’ora di iniziare una nuova avventura insieme, ma c’è ancora da fare i conti con il Chelsea. La trattativa tra i due club infatti non è affatto chiusa, gli inglesi tengono duro e continuano ad alzare il prezzo del cartellino del giocatore belga, autentico ...

